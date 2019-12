Avellino | il bollettino medico | ecco chi può recuperare per la Sicula Leonzio

anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ ripresa quest’oggi la preparazione dell’in vista del match interno contro la. Seduta differenziata per Luis Maria Alfageme, che ha avvertito un fastidio all’inguine durante la gara con la Viterbese, e Vedran Celjak, che continua il percorso di reinserimento dopo lo stop dovuto alla contrattura del quadricipite della gamba destra. Terapie per Luca Palmisano, alle prese con un fastidio nella zona pubica. Il difensore Giuliano Laezza è stato invece operato ieri dal prof. Domenico Napolitano presso l’UOC di Otorinolaringoiatria dell’AORN “Cardarelli” di Napoli. Al giocatore è stata ridotta la frattura del setto nasale: i tempi di recupero sono stimati in 15-20 giorni. Per Laezza sarà tuttavia possibile l’attività agonistica previo l’uso di un’apposita maschera protettiva. Il responsabile sanitario ...

