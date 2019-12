Auto sugli studenti all’uscita di scuola | il bilancio è drammatico

"Sbirri a testa in giù". Chi sono gli Autori del comizio choc sugli agenti uccisi : Giuseppe De Lorenzo Trieste, identificati dalla polizia. Informativa della digos in procura. Ira dei colleghi dei due poliziotti uccisi: "Sbigottiti" Li hanno chiamati “mercenari”. Sostengono che una parte di Trieste abbia "brindato" alla loro morte. Non hanno portato fiori sulla scalinata della questura per onorare Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due poliziotti uccisi dal dominicano Alejandro Augusto Stephan Maran. Gli autori ...

Manovra - Conte stringe sugli emendamenti. Cambiano plastic tax e Auto aziendali : Da Palazzo Chigi un freno sugli emendamenti: il testo non va stravolto. Ma M5S e IV insistono con le loro modifiche. E dai ministeri già pronti 200 ritocchi

L'Autogol della cedolare secca sugli affitti calmierati : C’è un solo paese in tutta l’Unione Europea che continua a vedere i prezzi delle case in caduta. Questo paese è l’Italia che anche nel secondo trimestre di questo anno ha registrato una diminuzione dei valori immobiliari. Il dato è in controtendenza rispetto al mercato europeo, dove in media i prezz

Napoli - task force sugli Autobus : dal 1° novembre agenti a bordo : Torna «Linea sicura». Il progetto avviato in via sperimentale tra il 2015 e il 2016 viene riproposto per garantire la sicurezza dei passeggeri dei autobus, degli autisti ed anche per...

Contro i portoghesi sugli Autobus arrivano i varchi elettronici con le sbarre : Sperimentazione al via a Prato. Su una linea di bus (ad alta percentuale di "portoghesi") arriva il varco elettronico. Le sbarre si aprono solo per chi ha biglietto o abbonamento in regola autobus biglietti Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/10/08/Contro-i-portoghesi-arrivano-le-sbarre-sugli-autobus/Bus, ...