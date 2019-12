quattroruote

(Di martedì 3 dicembre 2019) Lha concordato insieme ai suoi fornitori più di 50perledi CO2 durante lintero ciclo di vita delle auto. Nello specifico, il piano denominato ProgrammaCO2 prevede di limitare le esalazioni di anidride carbonica a 1,2 tonnellate per ciascuna vettura.Interventi anche sulla produzione. Questo non si concentrerà solo sui sistemi di scarico dei veicoli, ma anche, e soprattutto, su ciò che concerne la filiera e i processi produttivi. In particolare, gli interventi interesseranno luso delle materie prime e dei materiali secondari per la realizzazione dei componenti dellauto, il riciclo dei derivati della plastica e luso dellenergia rinnovabile.I dettagli del progetto. Inizialmente il Programma si concentrerà sui materiali la cui produzione richiede un elevato dispendio di energia, come lalluminio e lacciaio. L, in tal senso, ha cominciato a ...

dinoadduci : Audi - Nuove misure per ridurre le emissioni - Acidelius : @djnutria57 @g_effe Io abito in una cittadina 'ricca'. Qui la gente, che durante la settimana va a lavorare con i m… - markus_auto : Nuove Audi A3 ed S3, foto spia sulla neve in versione quasi definitiva ... -