Atletica | Europei corsa campestre 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di martedì 3 dicembre 2019) Domenica 8 dicembre si disputeranno glidi, sarà Lisbona (capitale del Portogallo) a ospitare la rassegna continentale di cross. L’leggera torna sotto i riflettori sui campi lusitani, in palio ben sette titoli: elite, under 23, under 20 per entrambi i sessi e la staffetta mista. Si preannuncia come sempre grande spettacolo e una lotta serratissima per le medaglie, l’Italia spera di essere protagonista nelle categorie giovanili e con Yeman Crippa che andrà a caccia del colpaccio tra i grandi. Di seguito il, ildettagliato, tutti glidegli. Al momento è ancora da definire l’eventuale messa in onda in diretta tv e/o streaming. Glisono italiani (a Lisbona sono indietro un’ora rispetto a noi).CROSSDOMENICA 8 ...

sergimagugliani : RT @danielefrongia: Roma protagonista con gli Europei di #Nuoto 2022 segno che la città gode di un’alta credibilità a livello internazional… - marino29b : RT @danielefrongia: Roma protagonista con gli Europei di #Nuoto 2022 segno che la città gode di un’alta credibilità a livello internazional… - marcellone8 : RT @danielefrongia: Roma protagonista con gli Europei di #Nuoto 2022 segno che la città gode di un’alta credibilità a livello internazional… -