Atalanta | Arana | «Non mi hanno dato la possibilità di dimostrare il mio valore»

(Di martedì 3 dicembre 2019) Il difensore dell’lamenta lo scarso utilizzo: «Non so i motivi, speravo di giocare con più continuità» In prestito dal Siviglia, Guilhermeha espresso il desiderio di giocare in un’intervista a Estadio Deportivo: «Mi sento a disagio, l’e l’allenatore non miladiil mio. Parlerò con i miei procuratori e valuteremo le offerte». «I motivi del poco spazio? Non saprei. I miei compagni di reparto vanno bene, tuttavia speravo di giocare con maggior continuità: non sono venuto a Bergamo per restare un anno in panchina. Ora voglio giocare, sono convinto che presto le cose andranno bene» Leggi su Calcionews24.com

