Asta solidale | raccolti tremila euro per l’oncoematologia di Pagani

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSabato scorso, nell’ambito delle iniziative artistiche e solidali per il Natale 2019, l’Accademia Internazionale d’Arte e Cultura “Alfonso Grassi”, presieduta da Raffaella Grassi, presso la sede di via Porta Elina (Piazza Portanova) a Salerno, ha organizzato un eventodi grande respiro: un’di solidarietà con le opere donate dalla famiglia Principe in memoria della ceramista e artista Maria Pellegrino. Per l’occasione sono staticirca. Il ricavato dell’evento, organizzato con la collaborazione dell’associazione Onlus Locanda Almayer di Rita Romano e la Galleria Arte Barbato, sarà devoluto al reparto di oncoematologia dell’Ospedale Tortora di, guidato dal primario Catello Califano, per sostenere la ricerca sulla Leucemia. L'articoloper l’oncoematologia diproviene da ...

