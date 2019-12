Assunzioni dicembre 2019 | posti e requisiti | ecco come fare domanda

Assunzioni Poste Italiane dicembre 2019 : requisiti - posti e domanda : Assunzioni Poste Italiane dicembre 2019: requisiti, posti e domanda Poste Italiane cerca figure professionali anche nel mese di dicembre 2019, ma bisognerà inviare domanda entro e non oltre una certa data per poter sperare di essere tra i candidati ammessi alla selezione. Andiamo a vedere quali sono le posizioni aperte del mese a Poste Italiane, i requisiti richiesti e le sedi di lavoro per le quali ci si potrà candidare, oltre ovviamente ...

Assunzioni Beni Culturali : nuove posizioni aperte - domande entro dicembre : nuove interessanti opportunità di lavoro per coloro che sognano di entrare nel settore dell’Arte e dei Beni Culturali. A dicembre le scadenze per partecipare alle selezioni oppure ai concorsi pubblici, che si terranno in molte città d'Italia, per nuovi inserimenti in musei, archivi, università e siti archeologici. Le offerte di lavoro al Nord-Italia Sono imminenti le scadenze per inoltrare le domande di partecipazione alle selezioni dedicate a ...

Emirates Airlines - Assunzioni assistenti di volo : primo recruiting day 8 dicembre a Roma : La celebre e lussuosa compagnia aerea Emirates Airlines ha divulgato, sul proprio sito ufficiale, il calendario dei prossimi Cabin Crew Open Day. Si tratta di giornate dedicate alle assunzioni e sono rivolte a coloro che sognano di lavorare come assistenti di volo ed entrare nel team di Emirates. Le selezioni si svolgono in gran parte dell'Europa ma, a breve, giungeranno anche in Italia e più precisamente a Roma, Catania, Firenze, Torino, ...

Concorso Asl Latina - Assunzioni per 70 diplomati : domande entro il 26 dicembre : L'Azienda Sanitaria Locale di Latina ha indetto un nuovo bando pubblico, volto al reclutamento di 70 unità di personale da impiegare nel ruolo di assistente amministrativo (Cat. C) a tempo indeterminato. Il Concorso è in forma aggregata tra le ASL di Latina (capofila), Frosinone, Viterbo e Roma. Gli interessati potranno inviare la domanda di partecipazione entro il 26 dicembre 2019. I posti messi a Concorso saranno così ripartiti:...Continua a ...

Provincia di Rimini - concorso per 16 nuove Assunzioni in vari comuni : scadenza 23 dicembre : Il Comune di Riccione, assieme ai comuni di Rimini, Cattolica, Igea Marina, Valmarecchia e Coriano, hanno indetto un nuovo concorso pubblico volto al reclutamento di 16 unità di personale da impiegare nel ruolo di Istruttori Socio Assistenziali (Cat D, posizione economica D1) a tempo indeterminato. Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro il 23 dicembre 2019. I posti saranno così ripartiti:...Continua a leggere

Ospedale Sant'Andrea di Roma - concorso per 65 Assunzioni : domande entro il 16 dicembre : L'Ospedale Sant'Andrea di Roma ha indetto due nuovi bandi pubblici, volti al reclutamento di 65 unità di personale da impiegare in vari ruoli amministrativi a tempo indeterminato e pieno. Il primo bando riguarda l’assunzione 45 assistenti amministrativi (Cat. C), il secondo bando è destinato all’inserimento di 20 collaboratori amministrativi (Cat. D). Gli interessati potranno inviare la domanda di partecipazione entro il 16 dicembre ...

Concorso pubblico per 33 Assunzioni Allievi Finanzieri : scadenza 23 dicembre : Con il decreto n.92 pubblicato il 22 novembre in Gazzetta Ufficiale è stato indetto un nuovo Concorso pubblico per 33 assunzioni di Allievi Finanzieri del contingente ordinario con specializzazione in soccorso alpino. La candidatura potrà essere inoltrata entro il trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta, quindi entro e non oltre la scadenza fissata al 23 dicembre 2019. Lo svolgimento del Concorso prevederà una prova scritta ...

Assunzioni Ministero dell'Interno : domande entro il 19 dicembre per 200 laureati : Lo scorso 19 novembre è stato pubblicato, sulle pagine della Gazzetta Ufficiale, un bando che prevede l'assunzione in Prefettura di 200 persone presso il Ministero dell'Interno. Per potersi candidare alla carriera prefettizia sarà necessario fare domanda online sul sito del Ministero dell’Interno entro il 19 dicembre 2019 e bisogna essere in possesso di un titolo di laurea. Ministero dell'Interno: le prove da affrontare e come fare domanda Sono ...

Assunzioni Ryanair : organizzati recruitment days fino al 28 dicembre : La nota compagnia aerea irlandese Ryanair in collaborazione con Crewlink ha dato il via ai cosiddetti recruitment days che si terranno in varie città d'Italia fra novembre e dicembre 2019. Lo scopo è quello di assumere nuovo personale di bordo che sarà inserito in un'azienda dinamica e in forte espansione. Da anni, infatti, Ryanair è coadiuvata da Crewlink, nota società leader nel reclutamento di personale specializzato da inserire all'interno ...

Concorso ATS Milano - tre Assunzioni a tempo indeterminato : domande entro il 9 dicembre : L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Milano ha indetto un nuovo Concorso pubblico volto al reclutamento di tre unità di personale da inserire a tempo indeterminato nel ruolo professionale di collaboratori tecnici professionali (categoria D/D1). La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa in via telematica entro il 9 dicembre 2019. I vincitori del Concorso saranno assegnati ad uno dei seguenti servizi ATS Milano: Uosd verifiche ...

Concorso Agenzia Industrie Difesa - Assunzioni dirigenti tecnici : scadenza 15 dicembre : Con il decreto n.90 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 novembre 2019 è stato indetto un Concorso da parte di Agenzia Industrie Difesa per 4 assunzioni di dirigenti tecnici di seconda fascia da inserire nei ruoli di Responsabile area strategica di mercato Mezzi Terrestri/Aerei (5^ fascia retributiva), Capo Ufficio sistemi ICT, documentali e conservazione digitale (3^ fascia retributiva), Capo unità Ce.de.Cu. e Responsabile di area strategica ...

Concorso Università Bicocca - Assunzioni per diplomati e laureati : scadenza 5 dicembre : L'Università degli Studi di Milano Bicocca ha indetto 5 nuovi bandi pubblici, volti al reclutamento di 8 unità di personale da inserire a tempo indeterminato. La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa entro il 5 dicembre 2019. I posti messi a Concorso saranno così ripartiti:...Continua a leggere

Assunzioni in FS per specialisti - operatori e ingegneri : domande a novembre e dicembre : Il gruppo Ferrovie dello Stato offre nuove opportunità di lavoro a diplomati e laureati, per diverse figure professionali, che rientrano nel piano di reclutamenti 2019/2023. Al momento si cercano specialisti in campo economico, operatori del settore, ingegneri e capi-reparto da impiegare nelle città di Messina, Roma, Bari e Genova. Fs: candidature attraverso 'Lavora con noi' Per mettere a punto il programma di Assunzioni di Trenitalia, oltre ai ...

Assunzioni Ferrovie dello Stato Italiane : domande entro novembre-dicembre : Nuove ricerche in corso nel Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane destinate ad un network operations center assistant (assistente di centro operativo di rete) in possesso del diploma tecnico e della laurea triennale nel settore digitale, della comunicazione, social, marketing e sistemi Ict e CRM, da assegnare nella sede di lavoro di Metropark S.p.A. di Roma. Un'altra offerta è rivolta a quattro ingegneri gestionali con gli incarichi di uno ...