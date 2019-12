Assunzioni Comune di Milano | 78 posti tra geometri e grafici | domande entro l' 11 dicembre

Blastingnews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Ildiha indetto due nuovi bandi pubblici, volti al reclutamento di 78 unità di personale da impiegare nel ruolo di Istruttore ai Servizi Tecnici. Il primo bando riguarda l'assunzione di 72 unità di personale da inserire nel ruolo di Istruttore Geometra (Cat. C - C1), il secondo bando è destinato all'inserimento di 6 unità di personale da impiegare nel ruolo di Istruttore Grafico (Cat. C - 1). Gli interessati potranno inviare ledi partecipazione esclusivamente per via telematical'112019.di, i requisiti necessari per candidarsi I candidati al ruolo di Geometra, devono essere in possesso di un diploma da Tecnico Costruzioni e Territorio (Ex Geometra) e/o una laurea in architettura o ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria per l'ambiente. Mentre i candidati al ruolo di Grafico e Comunicazione, devono essere in possesso di un ...

zazoomnews : Concorsi Comune Milano 2019 in arrivo 1000 assunzioni: tutti i bandi pubblicati - #Concorsi #Comune #Milano… - ModuliMaggioli : Nuovi bandi al Comune di Milano per 78 Istruttori tecnici, di cui 72 geometri e 6 con competenze di grafica e comun… - GazzettaVg : Hanno firmato il contratto di assunzione questa mattina -