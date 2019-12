Associazionismo migrante | incontro con Ghana Union Association

feedproxy.google

(Di martedì 3 dicembre 2019) Secondo i dati Istat aggiornati al 1 gennaio scorso, degli oltre 51.000 residenti ghanesi in Italia, oltre l'8 per cento vive in Campania, oltre 1.500 in provincia di Caserta, un dato in costante crescita negli ultimi anni.Caserta Italy (GUACI) è una associazione di donne e uomini ghanesi residenti in provincia di Caserta e nelle zone limitrofe. Attiva da oltre un anno, il suo obiettivo principale è sostenere i migranti ghanesi nel processo di integrazione sul (...)