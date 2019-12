Assalto alla pompa di benzina | il trio della ruspa in fuga senza bottino

Calciomercato Inter - Marotta all’Assalto di Chiesa - offerta pazzesca alla Fiorentina Gabigol e Politano e tanti soldi : Beppe Marotta ha capito che già a gennaio potrebbe arrivare a Federico Chiesa e sta cercando in tutti i modi per portarlo in maglia nerazzurra. La dirigenza della Fiorentina ha ancora una volta rifiutato un’offerta della Juventus. L’ordine del padron dei viola è quello che Federico Chiesa non dovrà mai vestire la maglia della Juventus per non creare troppi malumori nella tifoseria. Intanto non si placano ancora le polemiche sul ...

Calciomercato Inter - non solo Giroud : Assalto alla nuova mezz’ala! : Calciomercato Inter- Non solo Giroud, come riportato nelle ultime ore i nerazzurri sarebbero pronti a chiudere l’affare con il Chelsea per il passaggio del centravanti francese in nerazzurro. Conte avrà così a disposizione il suo nuovo vice Lukaku per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Il tecnico nerazzurro potrà contare anche sul recupero […] L'articolo Calciomercato Inter, non solo Giroud: assalto alla nuova ...

Assalto dalla Libia - più di 800 migranti nel Mediterraneo negli ultimi giorni : Mauro Indelicato Più di 300 i migranti presenti all'interno delle navi Ong presenti nel Mediterraneo, tanti altri sono stati fermati in Libia ed alcuni intercettati dalla Guardia Costiera tunisina: è Assalto alle coste italiane Il maltempo ha concesso tregua per alcuni giorni tra l’Africa e la Sicilia ed i trafficanti ne stanno approfittando per mettere in mare quanti più migranti possibili. Nell’ultima settimana, prima dell’atteso ...

Da 4.500 a 600 emendamenti - così il Governo frena l’Assalto alla manovra : L’enorme mole di modifiche presentate dai gruppi parlamentari è destinata a ridursi con la tagliola delle inammissibilità e poi con la seconda scrematura dei cosidetti emendamenti “segnalati”. Tra quelli che resteranno Plastic tax, auto aziendali e quota 100

Juventus - Chiellini fissa la data del suo rientro : “torno in primavera per dare l’Assalto alla Champions” : Il difensore bianconero ha parlato del suo rientro in campo, che dovrebbe avvenire tra febbraio e marzo L’infortunio è ormai alle spalle, Giorgio Chiellini sta lavorando duramente per tornare presto in campo, con l’obiettivo di aiutare i compagni della Juve e della Nazionale a terminare la stagione con una vittoria importante. Lapresse Intervenuto telefonicamente durante il Premio Maestrelli, il capitano bianconero ha rivelato: ...

Parte l'Assalto alla manovra : la guerra tra gli alleati di Governo dietro la valanga di emendamenti : Con la presentazione dei 4500 emendamenti in Commissione Bilancio al Senato, inizia il consueto balletto parlamentare intorno alla manovra. Una valanga di proposte che sarà discussa solo in Parte, e ancor meno verrà approvata. Ma può invece tornare utile in quella che al momento sembra sia l’unica cosa interessi alle forze di maggioranza: la guerra delle bandierine fatta di accuse reciproche e di recriminazioni. La ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : tra poco il via alla gara! Rossi per la rimonta da podio - Ducati all’Assalto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35 Nel warm-up mattutino Marquez ha firmato il miglior tempo confermandosi il favorito per la vittoria nonostante l’ottimo stato di forma delle Yamaha di Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Buoni riscontri anche per le Ducati con Petrucci 3° e Dovizioso 6°, mentre Rossi è stato costante ma non abbastanza rapido (11°). Di seguito il riepilogo completo del warm-up: 1 93 Marc MARQUEZ ...

LIVE Sinner-Hoang - Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA : Assalto alla finale per l’altoatesino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner ed il transalpino Antoine Hoang, match valido per le semifinali del torneo di singolare del Challenger di Ortisei: oggi, sabato 16 novembre, l’incontro scatterà non prima delle ore 14.00. Sinner, che è la seconda testa di serie nel torneo (ed ha dunque esordito ieri nei sedicesimi), ...

Assalto dei pirati alla nave italiana : "Urla e spari - c'era sangue a terra" : Manila Alfano Il commando è arrivato con due barchini, due italiani feriti. Gli attacchi in aumento Nessun effetto speciale da saga cinematografica: i pirati dei Caraibi attaccano e fanno vittime. Un fenomeno che avanza e che preoccupa. Cifre con il segno più di anno in anno. L'ultimo arrembaggio ieri, un commando di sette, forse otto pirati nel Golfo del Messico contro la «Remas», una nave italiana del gruppo italiano Micoperi di ...

Juventus - Assalto al gioiello dello United : nuovo colpo alla Pogba : Juventus – Fabio Paratici ha messo gli occhi su Tahith Chong, esterno offensivo del Manchester United con il contratto in scadenza al 30 Giugno 2020. Nonostante reiterati tentativi di rinnovo, Red Devils e giocatore non hanno ancora trovato l’accordo per un’estensione contrattuale. Juventus, Chong nel mirino: possibile colpo alla Pogba La Juve ha fiutato il colpo e si è inserita prepotentemente sul ragazzo, con la speranza di ...

Mercato Juventus - bomba dalla Spagna : Assalto a Dybala a gennaio! : Mercato Juventus – Novità importante per quanto riguarda la Joya. Paulo Dybala per ripartire: Diego Simeone ha da tempo messo gli occhi sulla Joya e l’Atletico vorrebbe accontentarlo già a gennaio. Secondo quanto si legge su ‘fichajes.net’, la dirigenza dei Colchoneros avrebbero deciso di far spazio nel prossimo Mercato per un grande colpo a gennaio. Correa è il principale indiziato a lasciare Madrid, ma oltre a lui ...

Assalto alla sinagoga : Nel centro della capitale ungherese, cinquanta neonazisti in uniforme nera e stivali da campo hanno marciato verso il centro culturale Aurora della comunità ebraica. Le scene che si sono viste a Budapest sono orrende, specie perché arrivano ad appena due settimane dall’attacco alla sinagoga di Halle

Assalto alla manovra : La scena è questa. Ore 18.45: mancano poco più di tre ore al vertice sulla manovra convocato da Giuseppe Conte a palazzo Chigi con i rappresentanti di Pd, 5 stelle, Italia Viva e Leu. È la riunione decisiva. I giochi vanno chiusi entro martedì. Bisogna ancora trovare la quadra sulle coperture, ma è anche l’ora delle decisioni politiche su temi che non hanno ancora un’interpretazione univoca ...