Ascolti TV | Lunedì 2 dicembre 2019 I Medici ripartono dal 19% | D’Urso 14 4% Il 20

Ascolti TV - i risultati di lunedì 2 dicembre : Un’altra settimana è iniziata e, con lei, anche la programmazione televisiva che ci piace tanto. Ma come saranno andati gli Ascolti di ieri sera lunedì 2 novembre? Cominciamo con le reti Mediaset: su Rete 4 Quarta Repubblica ha totalizzato un a.m. di 1.230.000 spettatori con il 6.7% di share, su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha totalizzato 2.288.000 spettatori pari al 14.4% di share e su Italia 1, infine, Pirati dei Caraibi – Oltre il ...

Ascolti TV | Lunedì 2 dicembre 2019. I Medici ripartono dal 19% - D’Urso 14.4% : I Medici 3 - Synnøve Karlsen Su Rai1 I Medici – Nel Nome della Famiglia ha conquistato 4.404.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.288.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Rai2 Maledetti Amici Miei ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – Oltre il Confine del Mare ha catturato l’attenzione di .000 ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 25 novembre : In punta di piedi batte Live non è la d’Urso : Il film al femminile In punta di piedi, su Rai1, con 3 milioni 329mila telespettatori e il 14.82% di share vince il prime time del 25 novembre. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto 2 milioni 227mila telespettatori pari al 14% di share. La programmazione televisiva prevedeva poi su Rai3 un nuovo appuntamento con le inchieste di Report che hanno interessato 2 milioni 59mila telespettatori con uno share ...

Ascolti TV | Lunedì 25 novembre 2019. Vince la fiction in replica (3 - 3 mln – 14.8%) - Live 14% (2 - 2 mln). Report 8.7% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Lunedì 25 novembre 2019, su Rai1 il tv movie in replica In Punta di Piedi ha conquistato 3.329.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Anche Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.228.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo ha intrattenuto ...

Ascolti Tv Lunedì 25 novembre - il film Tv di Rai 1 vince la serata - bene Report : Ascolti Tv Lunedì 25 novembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) In punta di piedi – Rai 1 – 3.329 milioni e 14.8% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Live non è la D’Urso – Canale 5 – 2.227 milioni e 14% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Report – Rai 3 – 2.059 milioni e 8.7% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 18 novembre : Italia – Armenia vince con 5.7 milioni : La partita di calcio Italia – Armenia valevole per la qualificazione agli Europei 2020 ha conquistato complessivamente 5 milioni 730mila appassionati su Rai 1 pari al 21,7 di share ed è stato l’evento televisivo più seguito della giornata. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Live – Non è la d’Urso è stato seguito da 2.532.000 spettatori, share 15,14%. Su Rai3, grande attenzione del pubblico per le inchieste di ...