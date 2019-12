Ascolti tv | dati Auditel lunedì 2 dicembre | I Medici battono Barbara d’Urso

Ascolti Live - Barbara d’Urso doppiata dalla fiction I Medici : i dati di ieri : Live Non è la d’Urso, Ascolti 2 dicembre: Barbara d’Urso battuta anche da I Medici 3 – Nel nome della famiglia È andata in onda ieri, lunedì 2 dicembre, una nuova puntata di Live Non è la d’Urso e questi sono stati gli Ascolti: 2.288.000 telespettatori e il 14.4% di share. Ascolti in linea con le scorse settimane per Barbara d’Urso, che non riesce ad andare oltre i 2,2 milioni e ieri è stata battuta (e doppiata in ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 1 dicembre : Pezzi unici vince con 4.5 milioni di telespettatori : Continua a vincere “Pezzi unici” con Sergio Castellitto su Rai1 confermandosi il programma più visto del prime time della domenica sera, con 4 milioni 549mila telespettatori ed uno share del 19.9%. La fiction di Cinzia Th Torrini tocca il 31.5 in Toscana, mentre sul target femminile sopra i 15 anni ottiene il 23.7. Ottimi Ascolti sui giovanissimi: con il 21 percento, è il programma più visto dalle ragazze tra gli 8 e i 14 ...

Tiberio Timperi e Monica Setta - nuovo en plein di Ascolti : i dati di ieri : Monica Setta e Tiberio Timperi fanno ancora il pieno di ascolti: i dati auditel di Uno Mattina in famiglia di ieri Ancora un weekend di grandi ascolti per Tiberio Timperi e Monica Setta: con la puntata di Uno Mattina in Famiglia di ieri, domenica 1 dicembre, i due conduttori hanno infatti segnato un nuovo record, sfiorando quota 2 milioni di telespettatori. Come leggiamo nei dati riportati dal sempre informato Davide Maggio, la puntata di ieri ...

Ascolti Gigi D’Alessio-Vanessa Incontrada : i dati della prima puntata : Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio con 20 anni che siamo italiani battono la fiction Il processo È partito ieri sera su Rai1 lo show 20 anni che siamo italiani con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Per il programma dell’ammiraglia Rai questi sono stati gli Ascolti: 3.886.000 telespettatori e il 19.3% di share. La coppia di conduttori ha battuto la fiction della concorrenza Il processo con Vittoria Puccini. Un risultato ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 28 novembre : La famiglia Von Trapp vince su Adrian : Il prime time di giovedì 28 novembre va al film proposto da Rai1, “La famiglia Von Trapp – Una vita in musica“, tratto dal romanzo autobiografico della cantante austriaca Maria Augusta Trapp, che ha totalizzato 3 milioni 286mila telespettatori con il 14.46% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il nuovo appuntamento con Adrian Live – Questa è la storia, lo show con cartoon di Adriano Celentano, è stato visto da 2 ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 27 novembre : 3 milioni per Se Dio vuole : Con 3.063.000 telespettatori il film ‘Se Dio vuole‘ (share 13%) su Rai1 ha vinto la gara degli Ascolti nel prime time del 27 novembre. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la fiction ‘Oltre la soglia‘ è stata vista da 1.810.000 (share 8.9%) ed è stato superato da ‘Chi l’ha visto?’ di Federica Sciarelli su Rai3 che ha ottenuto 2.268.000 (share 10.6%). La Rai segnala che il programma è stato anche il più ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 26 novembre : vince la Champions - chiusura record per Il Collegio : Nel prime time di martedì 26 novembre è la sfida di Champions League ‘Juventus-Atletico Madrid’, trasmessa da Canale 5, a vincere con 5 milioni 329mila telespettatori e il 20,5% di share. Ascolti tv prime time Segue, su Rai1 con 2 milioni 776mila spettatori, il film tv in replica ‘Luisa Spagnoli‘, con Luisa Ranieri protagonista. Lo share è stato del 13,2%. Sul podio della prima serata anche la puntata di chiusura, in onda ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 25 novembre : In punta di piedi batte Live non è la d’Urso : Il film al femminile In punta di piedi, su Rai1, con 3 milioni 329mila telespettatori e il 14.82% di share vince il prime time del 25 novembre. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto 2 milioni 227mila telespettatori pari al 14% di share. La programmazione televisiva prevedeva poi su Rai3 un nuovo appuntamento con le inchieste di Report che hanno interessato 2 milioni 59mila telespettatori con uno share ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 24 novembre : per Pezzi unici 4.6 milioni di telespettatori : La fiction di Rai1 Pezzi unici vince il prime time del 24 novembre con 4 milioni 614mila telespettatori e uno share del 20.2%, che sale al 32% tra i telespettatori della Toscana. Ascolti tv prime time Su Canale5 La Caccia – Monteperdido è stato seguito da 2 milioni 250mila telespettatori (10.13%). Su Rai2 Che Tempo che fa + Il Tavolo ha ottenuto 2 milioni 103mila spettatori e uno share del 9.0%, secondo miglior risultato stagionale. Il ...

Ascolti tv 24 novembre : Mara Venier regina della domenica - Rai 1 in vetta : dati : Ascolti tv domenica 24 novembre, il canale più visto Com’è andata l’ultima settimana di novembre? Scopriamolo subito! Come sempre, ogni domenica avviene un simpatico scontro pomeridiano. A sfidarsi, infatti, sono le signore della televisione: Mara Venier e Barbara d’Urso. I loro programmi vanno in onda in orari diversi, questo lo sappiamo, ma quale sarà stata […] L'articolo Ascolti tv 24 novembre: Mara Venier regina della ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 21 novembre : Miracoli dal cielo batte Adrian : Adriano Celentano non riesce a portare a casa la prima serata nemmeno contro Miracoli dal cielo. Il film trasmesso giovedì 21 novembre da Rai 1 infatti vince il prime time con il 17,6% di share e 3.921.000 di telespettatori. Su Canale 5 ‘Adrian Live – Questa è la storia’ ha conquistato 3.354.000 telespettatori con il 14,1% di share (il cartoon Adrian ha registrato il 9,6% di share e 1.485.000 spettatori). Ascolti tv prime ...