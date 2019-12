Ascolti tv 2 dicembre | I Medici contro Barbara d’Urso | ecco chi ha vinto

Ascolti TV | Lunedì 2 dicembre 2019. I Medici ripartono dal 19% - D’Urso 14.4%. Il 20 all’1.9% con il Pallone d’Oro : I Medici 3 - Synnøve Karlsen Su Rai1 I Medici – Nel Nome della Famiglia ha conquistato 4.404.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.288.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Rai2 Maledetti Amici Miei ha interessato 771.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – Oltre il Confine del Mare ha catturato l’attenzione di ...

