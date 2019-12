Arriva il primo aggiornamento Xiaomi Mi Watch | risvolti positivi per iPhone

optimaitalia

(Di martedì 3 dicembre 2019) Riceve il suoloMi, a distanza di quasi un mese dall'evento di presentazione. Il rilascio dell'upgrade è avvenuto proprio oggi, martedì 3 dicembre: la novità più rilevante interessa il mondo iOS. Come riportato su Weibo, la sincronizzazione dell'orologio intelligente del produttore cinese con un melafonino può essere portata a termine mediante l'app companion, scaricabile da poche ore anche su, e quindi disponibile anche per gli utenti Apple. Il nuovo pacchetto software è stato anche in grado di ottimizzare il pairing dell'indossabile, oltre a risolvere alcuni problemi riscontrabili con il sistema delle notifiche (relativi all'app ufficialeWear App). Non sappiamo se l'indossabile verrà mai commercializzato in Europa (chiaramente speriamo di vederlore presto o tardi data la particolarità del prodotto), ma, in attesa di capirlo, ...

