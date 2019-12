Archiviazione per 22 indagati nell' inchiesta sull' Hotel Rigopiano

agi

(Di martedì 3 dicembre 2019) Il gip del tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, ha disposto l'di 22dell'principalea tragedia dell', travolto il 18 gennaio 2017 da una valanga che provocò 29 morti. Il provvedimento, riguarda, anche gli ex presidenti della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, Ottaviano Del Turco, e Gianni Chiodi. "Non si ritiene che gli elementi investigativi indicati negli atti di opposizione (in quanto irrilevanti) possano incideree risultanze investigative, precise ed esaustive, raccolte dal pm", si leggee motivazioni, "non potendo sminuire le considerazioni da questi assuntea richiesta die condiviseda questo giudice. Pertanto, puo' affermarsi che le risultanze investigative non permettono di sostenere l'accusa in giudizio". A chiedere l'erano stati il procuratore capo Massimiliano Serpi e il ...

