Anticipo Serie A | Inter-Roma | si rivede Asamoah | Dezko con la febbre

Basket - 11a giornata Serie A 2019/2020 : Gentile trascina Trento nell’Anticipo. La Dolomiti batte Brindisi : Importante vittoria della Dolomiti Energia Trento nell’anticipo dell’undicesima giornata della Serie A di Basket. La squadra di coach Brienza ha superato 78-67 la Happy Casa Brindisi e grazie a questo successo aggancia a quota 10 punti il gruppone che sta lottando per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. I pugliesi, invece, restano fermi a quota 14 punti e domani possono essere agganciati da quattro squadre, tra cui ...

Serie A - Anticipo Genoa-Torino 0-1 : Seconda vittoria in due mesi per il Torino, che passa 1-0 in casa di un Genoa inchiodato alla zona retrocessione: per il Grifone terz'ultimo i punti sono 10. I Granata salgono a quota 17. Primo tempo su ritmi compassati. Toro pericoloso con Ansaldi anche a inizio ripresa, poi buon momento del Grifone che colpisce la traversa con Agudelo (56') e il palo con Favilli (57'). Poi è Sirigu a respingere su Cassata. Ma segnano i granata al 77' con un ...

Anticipo Serie A - Torino-Inter 0-3 : 22.48 L'Inter risponde allo scatto della Juve col netto successo in casa granata. Su un terreno zuppo, i nerazzurri trovano il grimaldello per sbloccare la gara al 12': Vecino di testa serve Lautaro che s'invola nella difesa mal disposta. Occasione per Verdi, poi Sirigu è eccellente su Lukaku. Ma al 32' l'estremo granata non può nulla su De Vrij dimenticato sul cross di Brozovic (32') Handanovic prodigioso sul tocco ravvicinato di De ...

Volley - Serie A1 femminile 2019. L’Anticipo della 8. giornata. Busto Arsizio : una notte al secondo posto! Travolta con un secco 3-0 una spenta Cuneo : Tutto facile per la Unet E-Work Busto Arsizio che travolge con un secco 3-0 una Bosca San Bernardo Cuneo in totale balia delle avversarie e trascorre una notte da seconda in classifica. Non c’è proprio partita tra le due squadre con le padrone di casa che hanno un ritmo nettamente superiore in tutti i fondamentali, mentre Cuneo fatica a trovare le contromisure e conferma tutte le difficoltà mostrate nelle ultime giornate di campionato. ...

Serie A - Anticipo Milan-Napoli 1-1 : 19.54 Milan reduce da due ko di fila, Napoli da 3 punti in quattro partite. Finisce 1-1 a San Siro una partita tra deluse. Poche occasioni e gioco a sprazzi.Pioli senza Suso,Ancelotti rinuncia a Manolas Il Milan cerca di fare la partita, ma passa il Napoli: incrocio dei pali di Insigne, tap-in di testa di Lozano(24') Reazione e pari rossonero con bomba dai 16 metri di Bonaventura (29'). Hysaj sfiora l'autogol. Prima dell'intervallo chance per ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : ottava giornata. Casalmaggiore ribalta Chieri nell’Anticipo e sale al terzo posto : Casalmaggiore ha sconfitto Chieri per 3-0 (25-21; 25-20; 25-15) nell’anticipo dell’ottava giornata giornata della Serie A1 2019-2020 di Volley femminile. Le lombarde si sono imposte nettamente sul campo delle piemontesi e hanno così infilato la quinta vittoria in campionato grazie alla quale agganciano Busto Arsizio al terzo posto a quota 16 punti (ma naturalmente le lombarde dovranno scendere in campo nel weekend). Le ragazze in ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : l’Anticipo tra Reale Mutua ed èpiù Pomì apre l’8ª giornata : Campionato Serie A1 femminile: mercoledì l’anticipo dell’8ª giornata tra Reale Mutua ed èpiù Pomì Inizia con alcuni giorni di anticipo l’ottava giornata del Campionato di Serie A1 femminile. Mercoledì sera, con diretta su Rai Sport HD alle 20.30, la Reale Mutua Fenera Chieri ospiterà la èpiù Pomì Casalmaggiore. Un match tra due squadre che occupano buone posizioni di classifica: le piemontesi di Giulio Cesare Bregoli, pur ...

Serie A - l’Anticipo Torino-Inter è live su DAZN : Torino Inter Sky o DAZN – l’anticipo del sabato sera propone la sfida tra Torino e Inter, che metterà gli uomini di Antonio Conte di fronte ai ragazzi di Mazzarri. Il match si preannuncia complicato per i nerazzurri, che proveranno a mantenere il passo della Juventus, mentre i granata vogliono continuare a scalare la classifica dopo […] L'articolo Serie A, l’anticipo Torino-Inter è live su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Pallavolo - Serie A1 femminile – Perugia supera Brescia nell’Anticipo della 7ª giornata : Primo urrà per la Bartoccini Fortinfissi Perugia, Brescia ko 3-0 nell’anticipo della 7ª giornata. Domenica le restanti partite, spicca il derby di Firenze Arriva nell’anticipo della 7^ giornata il primo successo nel Campionato di Serie A1 femminile della Bartoccini Fortinfissi Perugia, che al PalaBarton supera per 3-0 la Banca Valsabbina Millenium Brescia e abbandona, almeno temporaneamente, il fondo della classifica. Le ...

Serie A Basket – Sassari batte Reggio Emilia nell’Anticipo : Evans e Pierre regalano la seconda posizione ai sardi : Sassari batte Reggio Emilia nell’anticipo della nona giornata di Serie A: Evans e Pierre regalano la seconda posizione ai sardi in attesa della gara di Brindisi Sassari sale al secondo posto per una notte, in attesa dello scontro fra Brindisi e Pistoia. La formazione sarda supera Reggio Emilia 100-81 nell’anticipo della nona giornata di Serie A. La squadra di caoch Pozzecco domina la gara chiudendo in vantaggio tutti e quattro i quarti di ...

LIVE Dinamo Sassari-Reggio Emilia basket - Serie A in DIRETTA : Anticipo tutto da vivere in Sardegna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della nona giornata Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’anticipo della nona giornata di campionato di Serie A che mette di fronte Banco di Sardegna Sassari e Grissin Bon Reggio Emilia. Al PalaSerradimigni torna in scena quella che fu la storica finale scudetto dell’annata 2014-2015, anche se di allora sono rimasti solo gli sponsor e Jack Devecchi. Inizio di ...

