 Animali maltrattati e scarsa igiene | chiuso un ristorante cinese di Roma

(Di martedì 3 dicembre 2019) Nel locale adibito a deposito e stoccaggio di prodotti alimentari e bevande di unc'erano anche due cani tenuti in pessimo stato. A scoprirlo i carabinieri della StazioneTor Tre Teste in via Ambrogio Binda, a, denunciando quindi a piede libero la titolare, cittadinadi 40 anni, con le accuse di maltrattamenti ed abbandono di animali, rilevando anche violazioni amministrative in materia di alimenti e norme sulla salute e sul benessere degli animali. Durante l'ispezione dei locali, i militari hanno trovato due box dalle dimensioni ridotte, dove venivano custoditi in pessime condizioni igienico sanitarie i due cani, rispettivamente di razza pastore tedesco e corso, quest'ultimo con evidenti ferite al capo dovute al taglio di entrambe le orecchie. Sul posto è intervenuto anche personale della Stazione Carabinieri Forestali die personale ...

