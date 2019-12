Ambiente e salute | Fondazione Barilla | “Urgente ripensare la nostra produzione alimentare”

Industria : Conte - ‘lavoro - Ambiente e salute da tutelare insieme’ : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Lavoro, ambiente e salute sono beni di primaria importanza, tutelati dall’ordinamento giuridico in forma parimenti intensa. Non è accettabile che per tutelare uno di questi diritti la società sia posta davanti alla ‘scelta tragica’ di sacrificare gli altri”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alle celebrazioni per i 170 anni della Cassa ...

Ex Ilva - Conte con Merkel : “Cooperazione in campo siderurgico per trovare soluzioni che tengano assieme Ambiente - lavoro e salute” : Con la cancelliera Angela Merkel il premier Giuseppe Conte ha parlato anche dello stabilimento dell’ex Ilva. “Ne abbiamo parlato – anticipa il presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa congiunta – e ci siamo ripromessi una cooperazione, in campo siderurgico, per cercare di confrontarci su soluzioni più avanzate dal punto di vista tecnologico”. Poi ha aggiunto: “La sfida che attende il governo ...

La chiave per la salute e l’Ambiente sta nella rivoluzione quantistica : la scienza ci salverà? : Siamo nell’era della “rivoluzione quantistica: il futuro è tra noi“: questo approccio sta influenzando il mondo della scienza, della ricerca, della medicina, ma anche l’ambiente e la vita di tutti i giorni. Di rivoluzione quantistica e dei suoi effetti più concreti ha parlato Massimo Inguscio, ordinario di Fisica della materia alla Facoltà di Ingegneria dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, nella sua lectio ...

Manovra : Sicindustria - 'tasse populiste che nulla hanno a che fare con Ambiente e salute' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Stop a tasse populiste che non hanno alcuna finalità ambientale, penalizzano i prodotti e non i comportamenti, e rappresentano unicamente un’imposizione diretta a recuperare risorse ponendo ingenti costi a carico di consumatori, lavoratori e imprese". È un no secco que

Manovra : Sicindustria - 'tasse populiste che nulla hanno a che fare con Ambiente e salute' (2) : (Adnkronos) - Per quanto riguarda invece il comparto della plastica, la Sicilia conta una ventina di imprese con un fatturato complessivo di circa 700 milioni e 2.500 dipendenti. Se a questi numeri si aggiunge anche l’indotto, vengono superati abbondantemente il miliardo di euro di fatturato e i qua

Dieta : ci sono alimenti che fanno bene sia alla salute che all’Ambiente - con 2 eccezioni : Secondo una ricerca delle Università di Oxford e del Minnesota, pubblicata su”Pnas”, gli alimenti che hanno una bassa impronta ecologica sono da considerarsi sani, salvo 2 eccezioni: il pesce (il cui consumo è meno sostenibile ma fa bene all’organismo) e le bevande zuccherate (che hanno una ridotta impronta ecologica e delle quali è bene ridurre l’uso). “Gli alimenti che compongono la nostra Dieta hanno un grande ...

I Rettori italiani per la salute e l’Ambiente : presentato il Manifesto SIMA “U4ALL” : Dalle colonne di “The Lancet”, la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) chiama a raccolta i Rettori delle università italiane e chiede loro pieno l’impegno di aderire al Manifesto “University Rectors for All” (U4ALL), pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica[1]. Il documento porta la prima firma del professore Alessandro Miani, presidente SIMA ed è stato presentato questa mattina a Roma, presso la Sala Stampa della ...