Amazzonia | un audio scagiona le ong e DiCaprio | «Incendi provocati da persone coperte

(Di martedì 3 dicembre 2019) Gliinsono statida «che danno fuoco per fare suddivisioni, vendere terra e che godono della copertura da parte della polizia». Quindi la responsabilità non è delle ong o di chi le finanzia, come nel caso di Leonardo, accusato nei giorni scorsi da Bolsonaro di aver finanziato appunto gliin. La svolta nella vicenda sui roghi nella regione brasiliana è arrivata grazie a un– diffuso da Reporte Brasile – mandato dal sindaco di Santarem, Nelio Aguiar, al governatore di Parà, Helder Barbalho. Dopo le accuse, da cuisi è difeso, Bolsonaro ha anche fatto partire un’inchiesta della polizia che ha portato all’arresto di quattro volontari di una Ong: l’accusa è di averato la foresta con dolo. Leggi anche: Brasile, arrestati 4 volontari di una Ong: sono accusati di ...

