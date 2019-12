Alessia Marcuzzi pubblica il video integrale del matrimonio con Paolo 5 anni dopo il sì

Alessia Marcuzzi - roba da svenire : tutta trasparente è un sogno a occhi aperti. Che fisico (a 47 anni) : Alessia Marcuzzi è tra le donne dello spettacolo più attive su Instagram. Non c’è giorno che la conduttrice de Le Iene dimentichi di aggiornare i suoi tanti follower e spesso lo fa con scatti decisamente audaci, oltre che con foto di famiglia e del suo quotidiano. Ma anche lei finisce spesso nel mirino degli hater e del gossip, così, in occasione del suo anniversario di nozze, ha deciso di provare a spegnere le voci di crisi sul suo rapporto col ...

Alessia Marcuzzi pubblica il video del suo matrimonio : Alessia Marcuzzi non ha mai parlato molto della sua vita privata da quando, cinque anni fa, ha sposato in Inghilterra il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi. Era l’1 Dicembre 2014 quando Alessia e Paolo hanno deciso di convolare a nozze fra le campagne di Cotswolds, ed ora la showgirl ha condiviso degli splendidi ricordi con tutti i suoi follower: È la prima volta che pubblico per intero tutto il video del mio matrimonio, ma oggi ...

Alessia Marcuzzi sposa - i video inediti delle nozze con Paolo Calabresi Marconi - video : "È la prima volta che pubblico per intero tutto il video del mio matrimonio, ma oggi è il nostro anniversario e mi sento un po’ romantica". Così Alessia Marcuzzi, via Instagram, ha stupito i propri follower, con scatti e soprattutto video inediti dalle sue nozze con Paolo Calabresi Marconi, produttore tv sposato 5 anni fa nelle campagne inglesi dei Cotswolds, vicino Londra. "Credo che siano stati i tre giorni piu’ belli e divertenti che io ...

Le Iene - Alessia Marcuzzi. Platinette rompe il silenzio : “Non è vero…” : Le Iene con Alessia Marcuzzi. Platinette: “Non è vero che non mordono più come un tempo” Uno dei programmi storici di Mediaset che quest’anno pare abbia ritrovato la via verso gli ascolti e lo share è senz’altro Le Iene che, assieme a Striscia La Notizia, da anni infila il naso nel malcostume italico, nelle magagne dei palazzi di potere e chi ne ha più ne metta. Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con la partecipazione ...

Isola dei Famosi 2020 concorrenti : cantante dice ‘no’ ad Alessia Marcuzzi : concorrenti Isola dei Famosi 2020: cantante rifiuta la proposta di Alessia Marcuzzi Mancano ancora tanti mesi all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2020, il reality di Canale condotto da Alessia Marcuzzi per la sesta volta consecutiva. La macchina del reality, che è stato nelle mani di Simona Ventura per otto edizioni e 83 puntate, è già partita e la produzione sta già pensando a formare il cast dell’Isola dei ...

Alessia Marcuzzi - pure lo zoom! Spettacolo puro dietro le quinte delle Iene : la conduttrice che mostra la sua parte migliore : Alessia Marcuzzi torna a stupire e lasciare tutti senza fiato. Il 26 novembre 2019 è andata in onda una nuova puntata de “Le Iene” e come ogni settimana, Alessia non ha resistito a pubblicare il dietro le quinte del pre-puntata, stupendo per la sua bellezza ed eleganza. Una Marcuzzi intraprendente, ma sempre spontanea e ironica, che tutti hanno modo di continuare a scoprire grazie alle stories che rende pubbliche sul suo profilo Instagram. Per ...

Alessia Marcuzzi : grande novità su Canale 5 dopo L’Isola e Le Iene : Alessia Marcuzzi torna alla recitazione dopo L’Isola dei Famosi e Le Iene? Lo scoop Questo avvio della nuova stagione televisiva è stato sicuramente positivo per Alessia Marcuzzi, la quale ha ottenuto un grande successo alla guida della seconda edizione di Temptation Island Vip e con Le Iene al fianco di Nicola Savino. E proprio per questa ragione che Mediaset pare voglia proporle una nuova sfida. Di cosa si tratta? In base alle ...