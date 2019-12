Alessandria | ritrovati Marika e Nicolò | i sedicenni mancavano da mercoledì

Blastingnews

(Di martedì 3 dicembre 2019), in due amiciscomparsi27 novembre da, sono tornati a casa. Li hanno rintracciati su un'auto, in città: con ogni probabilità stavano rientrando dai lori genitori Nei giorni scorsi, i parenti dei due ragazzi, dopo aver sporto denuncia a carabinieri e polizia, avevano lanciato accorati appelli social. Anche la trasmissione "Chi l'ha visto?" si stava occupando del caso.su un'auto Incubo finito per i familiari e gli amici diLiliana De Cata eBalbiano, i duescomparsi cinque giorni fa ad. Nella tarda serata di ieri, la mamma del ragazzo, Tiziana Tonetti, su Facebook ha annunciato: "Li hanno trovati grazie a Dio". La buona notizia è stata confermata dalle forze dell'ordine. ...

