Aladdin | Mena Massoud | Il film ha incassato 1 miliardo di dollari | ma io non ho

(Di martedì 3 dicembre 2019)ha fatto incassare alla Disney 1di, maha svelato che nella sua carriera nulla è cambiato., nonostante il successo ai box office, non ha aiutatoche ha ora rivelato di non essere riuscito a ottenere nemmeno un'audizione da quando ilDisney è arrivato nelle sale. La versione live-action del classico d'animazione è stata diretta da Guy Ritchie e haben 1.05 miliardi diin tutto il mondo., che ha 28 anni, ha però spiegato a The Daily Beast: "La verità è che non ho ottenuto niente di rilevante dal. Sono in un certo senso stanco di dover stare in silenzio". La star diha sottolineato: "Voglio ...

