Agrigento | 50enne gravissima in ospedale dopo rapina | presi minorenni

ilgiornale

(Di martedì 3 dicembre 2019) Federico Garau L'aggressione in pieno centro storico: in seguito alla violenta, laha riportato seri traumi per i quali si trova ora ricoverata inin condizioni gravissime. Denunciati, al momento, tredel posto Violento episodio di aggressione avvenuto adai danni di una donna di 50 anni, adessoin. Della vicenda, in merito alla quale stanno indagando le forze dell'ordine locali, si conosce ancora ben poco, probabilmente anche per il fatto che ad essere coinvolti sarebbero dei ragazzi. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, che si è occupata della notizia, i fatti si sono svolti nel pieno centro storico cittadino. La ricostruzione della vicenda effettuata dagli inquirenti impegnati nelle investigazioni riferisce di un'aggressione verificatasi in via Boccerie. Qui un gruppo di adolescenti avrebbe ...

ag_notizie : 'Aggredita e derubata da tre minori', 50enne lotta tra la vita e la morte -