newsmondo

(Di martedì 3 dicembre 2019) Revocati gli arresti domiciliari per ildiAndrea Carletti. Il primo cittadino sarà soggetto solo all’obbligo di dimora notturno nel suo Comune di residenza. Il Tribunale del Riesame di Bologna ha revocato gli arresti ai domiciliari per Andrea Carletti,di. Il primo cittadino, venuto tristemente alla ribalta per il caso deglisarà soggetto solo all’obbligo di dimora notturno nel Comune di residenza, ossia Albinea. Secondo la, che si è espressa il 3 dicembre, il primo cittadino non, revocati gli arresti domiciliari aldiAndrea Carletti Andrea Carletti era stato condannato agli arresti domiciliari lo scorso 27 giugno. Le accuse a suo carico sono quelle di abuso di ufficio e reato ideologico. Secondo l’accusa ildisarebbe ...

LegaSalvini : ??DENUNCIATA PER AVER CHIESTO LA VERITÀ #BORGONZONI: Scopro oggi che Francesco Monopoli, assistente sociale ai domi… - msgelmini : .@bennyfiorini è stata denunciata alla Corte europea dei diritti dell’uomo per aver chiesto chiarezza sui fatti di… - thereginadisaba : Affidi illeciti, la Cassazione: il sindaco di Bibbiano non poteva essere arrestato -