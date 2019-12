Adriana Volpe gira il coltello nella piaga dopo i dati deludenti di Rai2

Adriana Volpe colpisce la Rai su Instagram : “Il tempo è galantuomo” : È guerra aperta ormai tra Adriana Volpe e la Rai. A dichiararla, in verità, è proprio la conduttrice che, tramite commenti e storie su Instagram esprime sempre il suo disappunto sulle scelte prese dalla Rete in fatto di programmi da mandare in onda. Adriana Volpe, dopo lo storico scontro con Giancarlo Magalli, suo collega per circa otto anni, è tornata a dire la sua. Ancora una volta le sue parole sono dirette ai vertici Rai, che, secondo la ...

Adriana Volpe - triste confessione : “È stato un dolore lancinante” : Adriana Volpe confessa: “Quando Luna è morta, ho provato un dolore lancinante” Da qualche mese non è più su Rai2, poiché il programma che conduceva con grande successo, Mezzogiorno in Famiglia, è stato chiuso: trattasi di Adriana Volpe, per anni volto di punta della seconda rete, dove ha timonato varie trasmissioni come I Fatti Vostri, Profumo d’estate e altre ancora. Intervistata dal settimanale NuovoTV per la rubrica ...

Spoiler Gf Vip 4 : ci saranno Antonella Elia - Adriana Volpe e Michele Cucuzza : Nella giornata di ieri, il presentatore della quarta edizione del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha pubblicato nelle sue Instagram Stories dei video direttamente dalla casa più spiata d'Italia. In particolare, il direttore del settimanale Chi ha mostrato la classica porta rossa dell'abitazione del Gf e l'ingresso, asserendo schiettamente: 'Ragazzi guardate qua dove sono? Non posso far vedere niente perché altrimenti mi ammazzano. Però un ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero incontra Manila Nazzaro. E fa luce sulla lite con Adriana Volpe : La conduttrice ed ex modella Manila Nazzaro è tornata in televisione. L’occasione? Una speciale apparizione a Detto Fatto, programma condotto dall’impeccabile Bianca Guaccero. La Nazzaro è stata protagonista di un tutorial di make up, ma con la sua abilità la conduttrice Rai è riuscita a farle qualche piccola domanda, sollevando tra le altre la questione della lite con Adriana Volpe. La storia professionale di Manila inizia 20 anni ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero incontra Manila Nazzaro. E fa luce sulla lite con Adriana Volpe : La conduttrice ed ex modella italiana è tornata in televisione per una lunga conversazione faccia a faccia con Bianca Guaccero. Insieme alla presentatrice ha ripercorso i momenti più importanti e significativi della sua carriera e non è mancato quel dettaglio sulla famosa lite con Adriana Volpe. La storia professionale di Manila inizia 20 anni fa: è nel 1999 che la donna viene incoronata come Miss Italia di quella edizione presentata ...

Manila Nazzaro ha litigato davvero con Adriana Volpe? Ecco tutta la verità : Manila Nazzaro intervistata a Detto Fatto ha parlato della presunta lite con Adriana Volpe. Ecco tutta la verità Manila Nazzaro oggi è tornata in televisione. La conduttrice, ed ex modella italiana, è stata ospite a Detto Fatto e protagonista di un tutorial make up di Paolo Guatelli. E vista l’occasione, Bianca Guaccero le ha posto […] L'articolo Manila Nazzaro ha litigato davvero con Adriana Volpe? Ecco tutta la verità proviene da ...

Adriana Volpe commenta i bassi ascolti di Rai 2 : "Rete in ginocchio - scelte editoriali insensate : Un week-end amaro per Adriana Volpe. La conduttrice trentina, rimasta orfana di Mezzogiorno in Famiglia durante il fine-settimana, ha commentato su Instagram il focus sugli ascolti di ottobre 2019, elaborato per Tvblog da Hit, che ha messo in evidenza il calo di pubblico di Rai 2 rispetto allo scorso anno. Legata professionalmente e umanamente alla seconda rete della Rai, per cui ha condotto numerose trasmissioni dalla seconda metà degli anni ...

“Mi piange il cuore”. Adriana Volpe - amara confessione sui social : tutti al suo fianco : Da quando ha detto addio alla Rai, Adriana Volpe non ha perso occasioni per fare punzecchiare i vertici dell’azienda. LA sua ‘battaglia’ contro Giancarlo Magalli, che di lei parlava come una donna di scarso talento senza un filo di galanteria, era terminata con un serie di querele, di botta e risposta che lasciano strascichi molto pesanti. L’ex conduttrice del servizio pubblico, nelle scorse ore, è tornata a tuonare sulle decisioni prese dai ...

Adriana Volpe - l’amaro sfogo su Instagram : “Mi piange il cuore” : Ad Adriana Volpe non manca certo il coraggio di dire quello che pensa. Un’attitudine che spesso l’ha portata ad avere discussioni, talvolta anche piuttosto accese, ma che è tipica di una donna con un carattere forte come il suo. E anche questa volta la conduttrice ha deciso di esternare il proprio disappunto. La lite di Adriana Volpe con Giancarlo Magalli è ancora nella memoria del pubblico italiano: dopo circa otto anni di collaborazioni e di ...

Rai - Adriana Volpe lancia la tremenda accusa : "Scelte insensate - tutta colpa...". Contro chi si scaglia : “Mi piange il cuore leggere che Rai 2 è la rete che cala di più!”. Esordisce così Adriana Volpe nell’ultimo post pubblicato sui suoi profili social. “Vorrei ricordare che Mezzogiorno in Famiglia, sabato e domenica dalle 11 alle 13, conquistava il 10% di share. Oggi sia il sabato che la domenica in q

Adriana Volpe - l’amaro sfogo su Instagram : “Mi piange il cuore” : Ad Adriana Volpe non manca certo il coraggio di dire quello che pensa. Un’attitudine che spesso l’ha portata ad avere discussioni, talvolta anche piuttosto accese, ma che è tipica di una donna con un carattere forte come il suo. E anche questa volta la conduttrice ha deciso di esternare il proprio disappunto. La lite di Adriana Volpe con Giancarlo Magalli è ancora nella memoria del pubblico italiano: dopo circa otto anni di collaborazioni e di ...

Adriana Volpe torna a scagliarsi contro Rai 2 : “Scelte insensate” : Adriana Volpe torna a scagliarsi contro Rai 2. Poi annuncia grandi novità per il prossimo anno: pronta per il Grande Fratello Vip? Continua la lotta mediatica di Adriana Volpe nei confronti delle scelte operate da Rai 2. L’ex conduttrice del servizio pubblico, nelle scorse ore, è tornata a tuonare sulle decisioni prese dai vertici della […] L'articolo Adriana Volpe torna a scagliarsi contro Rai 2: “Scelte insensate” ...

Giancarlo Magalli : “Grande Fratello Vip? No!”. E su Adriana Volpe… : Magalli smentisce la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2020. Confermata Adriana Volpe nel cast? Ha deciso di mettere i puntini sulle “i” e chiarire personalmente, via social, la notizia circolata nelle ultime ore, secondo la quale avrebbe potuto prendere parte alla prossima edizione del GF Vip. Giancarlo Magalli alcune ore fa ha infatti scritto un lungo post sul suo profilo facebook, smentendo la sua partecipazione al Grande ...

Grande Fratello Vip 2020 : Adriana Volpe - Giancarlo Magalli e Pupi D'Angieri nel cast? : Lo abbiamo rivelato un paio di settimane fa in un articolo di retroscena, rilanciato poi dal settimanale Oggi: Adriana Volpe è tra le candidate ad un posto nella casa della nuova edizione del Grande Fratello Vip, la quarta in onda su Canale 5, presentata da Alfonso Signorini. Rimasta orfana del suo Mezzogiorno in Famiglia, la showgirl trentina sarebbe pronta a rimettersi in gioco in televisione ad inizio 2020 con un nuovo reality show, dopo ...