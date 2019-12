Addio Xiaomi Mi Max | la serie destinata ad estinguersi

optimaitalia

(Di martedì 3 dicembre 2019) Siete affezionati alladegliMi Max? Purtroppo dovrete dirgli, e quindi rassegnarvi all'idea che non ne verranno più prodotti. In fondo Lei Jun, CEO e co-fondatore dell'OEM, si era espresso in questi termini già da diversi mesi, affermando che quest'anno non avremmo assistito alla presentazione di un nuovo dispositivo appartenente alladegliMi Max. Le uniche linee ad essere portate avanti saranno la Mi, la MIX e la CC (sviluppata quest'ultima in partnership con Meitu). LadegliMi Max, come suggerisce il nome originale, si contraddistingue per la presenza di schermi più generosi del normale (pensate al suo ultimo esponente, loMi Max 3, avente uno schermo di ben 6.9 pollici, oppure all'antesignano Mi Max, contraddistinto da un pannello da 6.44 pollici). Inutile dirvi che il segmento dei phablet, nati per colmare il vuoto vigente ...

