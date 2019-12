Acerrana | calciatore arrestato negli spogliatoi | violenze sulla moglie NOME E DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di martedì 3 dicembre 2019) È stato accusato dal pubblico ministero della procura di Napoli diai danni della giovane compagna, atti gravi che si sarebbero consumati in un appartamento del Vomero. Per questo motivo Alfonso Zobel, 35 anni, difensore acquistato in estate dall’, domenica è statodai carabinieri del nucleo operativo del quartiere collinare, poco prima del fischio d’inizio del derby di promozione contro la Boys Caivanese. Sconvolto dall’arresto Francesco Mennitto, ex direttore sportivo del club: “nel 2009 fu segnato dalla morte del papà racconta Mennitto, da quel momento si è fatto carico dell’intera famiglia. Di giorno si allenava e disputava partite da veroe la sera, quando poteva, andava a fare il dj”. Adesso in carcere, l’uomo è in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Serviranno le dovute indagini per ...

