Accadde oggi | 13 dicembre 1906 | nasce il Torino | emozionante video pubblicato dal club

Accadde oggi : il 2 dicembre 1804 Napoleone si auto incorona imperatore - togliendo la corona dalle mani del Papa : Il 2 dicembre 1804, nella Cattedrale di Notre-Dame a Parigi, si svolse la solenne e storica doppia incoronazione con la quale Napoleone Bonaparte e sua moglie, Giuseppina di Beauharnais, divennero imperatore e imperatrice dei francesi. L’epico evento, già di per se importante e fastoso, assunse un’aura affascinante e quasi mistica, proprio per il particolare valore che lo stesso Napoleone volle attribuirgli. Il coraggioso e intrepido generale ...

Accadde oggi : nel 1864 il massacro di centinaia di indiani sul fiume Sand Creek - una delle pagine più vergognose della storia degli USA : Il 29 e il 30 novembre 1864 sono ricordati in Colorado, negli Stati Uniti d’America, come due tra i giorni più terribili della storia della nazione. Ebbe luogo uno degli episodi più vergognosi delle guerre indiane, avvenute in quella che è la fase di espansione dei coloni americani nelle terre dei nativi. Un accampamento con circa seicento indiani d’america, membri della tribù Cheyenne e Arapaho, situato lungo il fiume Sand Creek, venne ...

Accadde oggi - 29 novembre 1899 : nasce il Barcellona - 120 anni di successi : Continua il nostro classico appuntamento con ‘Accadde oggi‘, è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio e delle statistiche, è il compleanno del Barcellona che compie 120 anni. La squadra catalana fu fondata il 29 novembre del 1899 dal nucleo storico di calciatori guidato da Joan Gamper, poi presidente dal 1908 al 1925, i primi successi arrivarono alla fine degli anni trenta, nel corso della storia due ...

Accadde oggi - 28 novembre 2016 - la tragedia aerea della Chapecoense : 71 morti e l’incredibile storia di Henzel : Il 28 novembre del 2016 l’aereo sulla quale viaggiava la squadra brasiliana della Chapecoense si schiantò vicino a Medellin, in Colombia. A perdere la vita furono 71 persone tra calciatori, staff, dirigenti e giornalisti. Sei i sopravvissuti, tre giocatori, un radiocronista, Rafael Henzel, e due membri dell’equipaggio della LaMia, la compagnia aerea boliviana che li trasportava. La squadra brasiliana avrebbe dovuto disputare la ...

Accadde oggi : nel 1922 viene aperta la tomba di Tutankhamon dando il via alla leggendaria maledizione [GALLERY] : Il 27 novembre 1922 gli archeologi ed egittologi britannici Howard Carter e lord George Herbert, conte di Carnavon, entrarono nella camera sepolcrale della tomba del faraone Tutankhamon. Già dal 4 novembre grazie agli scavi era stata rinvenuta una importante sepoltura e Lord Carnavon, che lo aveva saputo grazie ad un telegramma di Carter, era prontamente giunto in Egitto. Dopo sei anni di scavi la luce delle lanterne degli studiosi illuminò il ...

Accadde oggi - 25 novembre 2005 : muore George Best - la storia del “quinto Beatle” e gol indimenticabili [VIDEO] : Se per qualche motivo vi trovate a Belfast non potete non visitare l’aeroporto George Best. E sì, perché l’ex calciatore nordirlandese è uno dei due giocatori al quale è dedicato un aerodromo (l’altro è Cristiano Ronaldo). Irriverente e contemporaneo, irresistibile, questo era George Best. E’ lui il protagonista della nostra rubrica “Accadde oggi”. Era, infatti il 25 novembre del 2005 quando il fenomeno ...

Accadde oggi - 22 novembre 1992 : Del Piero segna il suo primo gol coi professionisti [VIDEO] : Uno dei più grandi della storia del calcio italiano. Secondo miglior marcatore della Nazionale, con cui ha vinto il Mondiale nel 2006, storica bandiera della Juventus in cui è stato protagonista di innumerevoli successi. Il nome di Alessandro Del Piero rimarrà per sempre scolpito nella storia. I suoi gol (alla Del Piero appunto), la sua riservatezza, le sue punizioni, la sua compostezza e serietà anche quando avrebbe voluto spaccare tutto, ...

Accadde oggi : il 22 novembre 1963 l’assassinio di John Fitzgerald Kennedy - la sua morte ancora avvolta nel mistero : Mentre transita su un’auto scoperta per le vie della principale città del Texas, Dallas, viene assassinato il 22 novembre 1963 il presidente degli Usa John Fitzgerald Kennedy. Le circostanze della sua morte, che hanno fatto scorrere fiumi di inchiostro e di pellicola, non sono mai state del tutto chiarite. Chi ha ucciso John Fitzgerald Kennedy? LaPresse Molti statunitensi non credono che Lee Harvey Oswald sia stato il solo a sparare al ...

Accadde oggi - 21 novembre 1999 : la Roma domina l’ultimo derby del Millennio [VIDEO] : Continua il nostro classico appuntamento con ‘Accadde oggi’, quella del 21 novembre è una giornata importate per gli appassionati delle statistiche ma soprattutto per i tifosi della Roma. Il 21 novembre 1999 la Roma vinse nettamente l’ultimo derby del Millennio contro la Lazio, 4-1 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, una partita sempre molto sentita e che ha regalato grande spettacolo in campo ...

Accadde oggi - 19 novembre 1995 : Buffon esordisce in Serie A - il ricordo del portiere della Juventus [FOTO] : Giornata da ricordare il 19 novembre per Gianluigi Buffon. Esattamente 24 anni fa, infatti, l’attuale portiere della Juventus esordiva in Serie A con la maglia del Parma contro il Milan. Fu uno 0-0 con Buffon subito protagonista. Fu Nevio Scala a lanciarlo nel calcio che conta quando Gigi era ancora minorenne. Mai scelta fu più azzeccata. Con il Parma ha vinto una Coppa Uefa, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana prima di ...

Accadde oggi – Pelè mito che non tramonta : 50 anni dal gol numero mille - il ‘giallo’ delle reti di Friedenreich : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche riguardanti il mondo del calcio. Esattamente 50 anni fa, il 19 novembre 1969 Pelè realizzò il gol numero mille in carriera, fu portato in trionfo dallo stadio dopo il gol realizzato con la maglia del Santos, appena raggiunto il traguardo iniziarono immediatamente a girare voci di un attaccante ...

Accadde oggi - 18 novembre 2009 : Henry e quella mano galeotta che regalò la qualificazione alla Francia : 18 novembre 2009. Stade de France di Saint-Denis. Ritorno del playoff per l’accesso ai Mondiali in Sudafrica. Francia-Irlanda. I transalpini sono nettamente favoriti dopo il successo nella gara d’andata per 1-0 grazie al gol di Anelka. A sorpresa però la Francia va sotto per un gol di Robbie Keane al 32′. Il risultato non cambia più e si va ai tempi supplementari. Ed è qui che si consuma uno dei più clamorosi furti della ...

Accadde oggi - 17 novembre 2002 : un invasore manda all’ospedale il portiere del Messina Manitta : Emanuele Manitta è stato un onesto portiere. Ha difeso i pali di Bari, Messina, Lecce e Napoli, tra le altre. Quello che interessa a noi oggi è l’episodio che lo vide protagonista, suo malgrado il 17 novembre del 2002. Si giocava Cagliari-Messina. A 8’ dalla fine un ultras, Massimo Meloni, scavalcò la recinzione e, raggiunto il portiere dei siciliani lo colpì con un violento pugno, lasciandolo a terra. Lo sfortunato estremo difensore ...

Accadde oggi - 15 novembre 1964 : Johan Cruijff esordisce con l’Ajax : Era il 15 novembre del 1964, 55 anni fa. In Olanda, più precisamente a Groninga, accadeva una cosa destinata a rivoluzionare il calcio. Esordiva, infatti, Johan Cruijff, uno dei calciatori più forti di sempre. Si giocava Groningen-Ajax e il piccolo Johan aveva poco più di 17 anni. Vic Buckingam decise di mandare in campo quel ragazzino. Mai scelta fu più azzeccata. L’Ajax vinse 3-1 e la settimana dopo, contro il Psv, Cruijff realizzò ...