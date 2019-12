A 84 anni percorre 60 km al giorno per accompagnare un bimbo cieco a scuola

huffingtonpost

(Di martedì 3 dicembre 2019) Per 8 mesi ha percorso 60 km ogni mattina perun bambino immigrato macedonedalla nascita. Si tratta di Romano Carletti, un pensionato di 84, già “nonno d’Italia”, a cui è stato assegnato il Premio Louis Braille dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (Uici), che celebra di anno in anno personaggi e organizzazioni che hanno dato un contributo decisivo per migliorare la qualità della vita, l’autonomia e l’integrazione di chi è privo della vista. ‘Eroe silenzioso’, Carletti si è reso protagonista di una storia di altruismo quotidiano, accompagnando il bambino, Ojafer Beluli, dal suo paesino di Montemignaio (Arezzo) a Pelago (Firenze). Ha mobilitato comunità e istituzioni coinvolgendo anche l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti con il suo centro di consulenza ...

