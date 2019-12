4 Dicembre | Santa Barbara | ecco la straziante storia della patrona dei Vigili del Fuoco

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Oggi, 4, si festeggia, Vergine e Martire, celebrata dalla Chiesa Cattolica e da quella Ortodossa. E’ un giorno di vera e propria festa per tutti i lavoratori impegnati in mestieri nei quali si ha a che fare con esplosivi,e materiali pericolosi. Secondo la tradizione religiosa laprotegge inoltre dalle morti violente e dai fulmini. Dunque minatori,del, addetti alla preparazione di fuochi pirotecnici, artificieri, membri del soccorso alpino e speleologico, geologi, e in generale chi lavora all’aperto o in cantiere, celebra oggi la propriaprotettrice. La venerazione diè andata ben oltre la religione Cattolica e Ortodossa, ed è entrata a far parte anche del sentire comune e persino del linguaggio: il termine “”, infatti, è in genere riferito ai magazzini dove si stocca il materiale ...

