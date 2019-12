Ziliani | un aumento di capitale da 300 milioni | la Juve cerca di tamponare il “bagno di

ilnapolista

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Trecentodi euro didi, il più corposo della storia delle società di calcio. I soci dellantus sono chiamati, da oggi fino al 18 dicembre, a ripianare i debiti che il club ormai accumula di mese in mese, 148stimati nel prossimo anno. Perché la“presenta una situazione di tensione finanziaria non disponendo dicircolante sufficiente a far fronte al proprio fabbisogno finanziario complessivo”, ed è tutto nero su bianco a firmantus stessa sul prospetto. Ne scrive oggi Paolosul Fatto Quotidiano. Solo nel penultimo trimestre, quello che va dal 30 giugno al 30 settembre, “il club di Agnelli ha accumulato 110,4di debiti portando il suo indebitamento da 473,2a 585,2”. “L’ingaggio di Ronaldo – scrive– si sta rivelando in questo senso un vero bagno di sangue cui hanno ...