Zambia | 15 anni di carcere a una coppia gay L’ambasciatore Usa a Lusaka | «Sono

Zambia - 15 anni di carcere a coppia gay. E’ scontro diplomatico con Usa : Non e' gradita a Washington la condanna a 15 anni di carcere comminata nei giorni scorsi da un'alta corte di giustizia di Lusaka a carico di un coppia gay, ma il governo Zambiano non intende fare marcia indietro, anzi. In appello e' stata confermata la sentenza di primo grado per Steven Samba e Japhet Chataba, riconosciuti colpevoli di aver commesso "atti contro natura" in quanto i due sono omosessuali e intrattengono una relazione. Il processo ...