Will & Grace | addio a Shelley Morrison | la domestica Rosario

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Era diventata uno dei personaggi fissi di, citata spesso anche nel revival in onda in questi anni., interprete della, è morta ieri, 1° dicembre 2019, all'età di 83 anni a Los Angeles. Stando alle dichiarazioni della suo agente, l'attrice è morta per un arresto cardiaco a seguito di una breve malattia.Nata nel Bronx a New York nel 1936, il vero nome dell'attrice era Rachel Mitrani. Essendo la sua madrelingua lo spagnolo, l'attrice iniziò la sua carriera interpretando numerosi ruoli legati a personaggi latinoamericani: dal 1967 al 1970 recitò a fianco di Sally Field in The Flying Nun, successivamente comparse in numerosi show, tra cui Il Fuggitivo e La Signora in Giallo., lapubblicato su TVBlog.it 02 dicembre 2019 10:27.

