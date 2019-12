Western Stars | trama e anticipazioni Quando esce al cinema

Western Stars : il film di Bruce Springsteen al cinema solo il 2-3-4 dicembre : Western Stars , documentario musicale che segna il debutto alla regia di Bruce Springsteen , in arrivo nei cinema italiani solo il 2-3-4 dicembre . Western Stars , debutto alla regia di Bruce Springsteen , è in uscita al cinema solo il 2-3-4 dicembre . Il film , presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma, è co-diretto dal Boss insieme al suo collaboratore di lunga data Thom Zimny. Western Stars offre ai fan di tutto il mondo l'unica ...

Bruce Springsteen - esce Western Stars - Songs from the Film : Domani, venerdi' 25 ottobre, uscira' "Western Stars - Songs from The Film" (Columbia Records/Sony Music). Debutto di Bruce Springsteen