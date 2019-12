WEEKEND IMMACOLATA | depressione sul Mediterraneo | in attesa dell' AFFONDO ARTICO

Siena - per il WEEKEND dell'Immacolata appuntamento in piazza con il Mercato nel Campo : Il Mercato nel Campo a Siena sarà uno dei principali eventi per l'Immacolata in Toscana. Calendario alla mano, quest'anno il tradizionale allestimento della Città del Palio è in programma per i giorni di sabato 7 e domenica 8 dicembre. La manifestazione consiste di una fedele ricostruzione del Mercato cittadino trecentesco e prevede la partecipazione di più di 150 operatori provenienti dalla Toscana e da tutta Italia. La rassegna in questione ha ...