Wanda Nara esagerata | la foto la con figlia Isabella Ma l’occhio cade ovviamente su

Wanda Nara - scenata di gelosia per il marito Mauro Icardi : afferra per i capelli la sua rivale [FOTO] : Wanda Nara e la collega Giorgia Venturini a Tiki Taka Dalla scorsa estate Wanda Nara si sia trasferita in Francia col marito Mauro Icardi visto che quest’ultimo ha cambiato squadra dopo anni all’Inter. L’argentina, però, ogni week-end ritorna nel nostro Paese per partecipare a Tiki Taka. Così come l’anno passato, anche in questa stagione la […] L'articolo Wanda Nara, scenata di gelosia per il marito Mauro Icardi: afferra ...

“Solo per lei”. Wanda Nara al GF Vip : tutto già svelato (con tanto di foto). E sì - lei sarà decisamente al centro dell’attenzione : La sensualità prima di tutto, questo il motto di Wanda Nara. La moglie di mauro Icardi, non può che puntare tutto su un look in grado di stupire il pubblico. Non può certamente venir meno all’impegno preso che la vedrà come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. In quanto opinionista, bisogna darsi un tono e Wanda sceglie il brand Blumarine. La maison è pensata esattamente per il suo fisico e non può che essere all’altezza ...

Inter - Icardi convince il Psg ma Wanda Nara sarebbe pronta a chiedere un ingaggio più alto : La scorsa estate il nome più chiacchierato sul mercato è stato quello di Mauro Icardi: il centravanti argentino ha rifiutato il trasferimento in alcune società importanti come Napoli, Roma, Arsenal e Monaco, la situazione sembrava bloccata ma solo l’ultimo giorno di calciomercato l’ex capitano dell’Inter ha accettato la cessione in prestito al Paris Saint Germain, con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro. Cifra importante ma ...

“Icardi è il numero 1”. E Wanda Nara la prende per i capelli : la ‘scenata di gelosia’ nei camerini di Tiki Taka : Toccatele tutto ma mai il suo Mauro Icardi. Wanda Nara non riesce a trattenersi nemmeno se a fare degli apprezzamenti sul marito è un’amica come la collega e opinionista di Tiki Taka Giorgia Venturini, rimasta vittima di un “attacco di gelosia” dell’esplosiva argentina. Il siparietto, che ha subito fatto il giro della rete, è andato in scena nel camerino del programma di Italia Uno. Come riporta Il Giornale, le due, Wanda e Giorgia, sono amiche ...

Wanda Nara come Belen e la farfallina : tatuaggio sull'inguine/ Cuoricino e spacco... : Wanda Nara come Belen Rodriguez e la sua farfallina su Instagram: Cuoricino sull'inguine e spazzo mozzafiato e i fans impazziscono.

Wanda Nara gelosa di Icardi - tira i capelli a Giorgia Venturini prima della diretta a Tiki Taka : L'amicizia nulla può di fronte alla gelosia. Deve averlo capito anche Giorgia Venturini, l'opinionista della trasmissione sportiva Tiki Taka che ieri sera, nei camerini del programma di Italia Uno, è stata "vittima" di un attacco di gelosia di Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi non è riuscita a trattenersi mentre la Venturini elogiava le prestazioni del calciatore e ha dato una tiratina di capelli alla collega.Le due sono amiche fuori e ...

Andrès Nara critica la figlia Wanda e Icardi : 'Non ci parliamo - sono storditi dalla fama' : Quando si parla di Mauro Icardi e Wanda Nara, spesso il discorso prescinde dalla carriera sportiva dell'attaccante argentino (che sta attraversando un momento d'oro con la maglia del Paris Saint-Germain) e da quella della consorte nelle vesti di procuratrice. In diverse occasioni la coppia è finita al centro del gossip, a partire dai rapporti tutt'altro che idilliaci con Maxi Lopez, ex marito della showgirl sudamericana, e passando per alcune ...

Wanda Nara - parla il padre Andrés : "Non ci parliamo e non ho rapporti neanche con Mauro Icardi. Sono storditi da fama e soldi" : Tra le cose che accomunano Wanda Nara e il marito Mauro Icardi, ex calciatore dell'Inter, ora in forza al Paris Saint-Germain, troviamo sicuramente anche i problemi che entrambi hanno con alcuni dei loro rispettivi familiari.La diatriba che ha visto protagonista Ivana Icardi, sorella di Maurito ed ex concorrente del Grande Fratello 16, ad esempio, è già nota. In questo caso, il protagonista è il padre di Wanda Nara, Andrés, che ha dichiarato ...

Wanda Nara nei guai. Lady Icardi beccata ‘così’ (e ci sono anche i figli) : scoppia la polemica : Abbiamo diversi esempi di gossip in cui Wanda Nara si pone al centro del mirino delle ‘condanne’ pubbliche. Sicuramente i più appassionati ricorderanno il video di una festa, quando gli amici di Wanda hanno pensato bene di riprenderla nel pieno della sua esuberanza; la moglie di Mauro Icardi, sfida il toro meccanico e vola. Non è bastato neanche un toro meccanico a quietare l’animo frizzante della nostra Signora Icardi. Poco tempo dopo, un altro ...

Wanda Nara e Mauro Icardi in crisi? Un post di galeotto della showgirl accende il gossip : La lontananza può provocare effetti negativi in amore. Sembra che stia succedendo anche a una coppia che da sempre è sembrata molto affiatata. Wanda Nara e Mauro Icardi, secondo diversi giornali argentini, sono in crisi. Lei è sempre più impegnata con il suo lavoro, lui è spesso lontano da casa, gioca nel Paris Saint Germain a Parigi. Wanda Nara si è stabilita a Milano dove lavora. Ha avuto grosse opportunità in Mediaset e sembra che ...