Volley | Mondiale per club 2019 | Civitanova sfida all’esordio i qatarioti dell’Al Rayyan

(Di lunedì 2 dicembre 2019) E’ tutto pronto per l’esordio in questa edizionedelperdinel primo match della competizione sfiderà idell’Al. La Lube è decisamente favorita ma non dovrà sottovalutare l’avversario anche perchè nella prima fase, nella quale le quattro squadre ammesse si sfideranno per determinare gli accoppiamenti delle semifinali, non è possibile sbagliare. Ferdinando De Giorgi potrà contare sui suoi uomini di maggior talento come Osmany Juantorena, Yoandy Leal e Bruninho. I marchigiani in campionato sono stati sin qui praticamente perfetti. Nelle dieci partite disputate, tutte vinte, hanno lasciato agli avversari solo sei set, chiara dimostrazione dell’equilibrio che regna nella squadra. Nelle ultime due edizioni della rassegna iridata la Lube ha perso in finale, nel 2017 contro i russi dello Zenit Kazan che ...

