Volley | Mondiale per club 2019 | Civitanova-Al Rayyan Programma | orari e tv

(Di lunedì 2 dicembre 2019) E’ tutto pronto in casa Lubeper l’esordio nelperindomani (3 dicembre) alle ore 22.00 italiane a Betim (Brasile) contro Al-Sports. Il format prevede che le quattro squadre qualificate dovranno affrontarsi tra loro in una fase a gironi per decretare gli abbinamenti delle semifinali. I campioni d’Europa e d’Italia in carica si presentano ai nastri di partenza come i favoriti. Nella prima partita la Lubeaffronterà la squadra qatariota Al-Sports, Un esordio abbastanza morbido ideale per prendere le misure alla competizione. I campioni d’Italia dovranno sicuramente fare maggiore attenzione alla corazzata russa dello Zenit Kazan contro cui hanno vinto la Champions League a maggio e i temibili padroni di casa del Sada Cruzeiro. Di seguito il calendario completo, ildettagliato e tutti gli...

