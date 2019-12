Virginia Giuffre | chi è l’accusatrice del principe Andrea nello scandalo Epstein?

viagginews

(Di martedì 3 dicembre 2019) Si chiamala donna che ha accusato ildi traffico di esseri umani nel casoaccusato di pedofilia e morto in carcere. La donna, all’epoca 17 enne,, è stata una delle vittime di Jeffrey, il milionario pedofilo uccisosi in carcere. La donna avrebbe dichiarato in un’intervista alla … L'articolo: chi è l’accusatrice del? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Epstein, Virginia Giuffre contro il principe Andrea: «È una storia di traffico di esseri umani» - Atlantide4world : #Epstein, Virginia #Giuffre: «Io minorenne con il principe Andrea. Lui ha negato, ma io so la verità» Parla alla Bb… - flaviotiravento : RT @Corriere: Virginia Giuffre: «Io, minorenne con il principe Andrea. Lui nega ma io so la verità» -