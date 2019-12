Vieni da me | Caterina Balivo ammette | “Devo confessare una cosa…”

lanostratv

(Di lunedì 2 dicembre 2019), video su instagram prima della diretta dida me di oggi: “Devoche…” Nuova settimana per il pubblico in compagnia dida me, il programma condotto da, in onda ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.00 su Rai1. E a poche ore dalla messa in onda della prima puntata di dicembre dida me,ha postato un divertente messaggio sulla sua seguitissima pagina instagram, fingendosi ‘spaventata’ (ovviamente in modo scherzoso) per non aver ancora pensato ai regali da fare a Natale, precisando poi, però: Devoche io in realtà alcune cose le ho comprate già ad agosto! A tale stato ha allegato gli immancabili hashtag #secrets.da me,ironizza con una gif su instagram: “Manca poco a Natale, ma io…” Sempre ...

