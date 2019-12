Viadotto crollato | riaperta l’A6 Torino – Savona

Viadotto crollato - chiuso di nuovo un tratto dell’A6. La prefettura : «Superate le soglie di sicurezza» : Di nuovo chiusa in entrambe le direzioni una porzione dell’autostrada A6 Torino-Savona. Lo stesso chiuso dopo il crollo del Viadotto lungo circa trenta metri, tra Altare (in Liguria, provincia di Savona) e il Bivio con la A10, danneggiato da una frana domenica scorsa. Secondo quanto ricostruito, il maltempo avrebbe causato il distaccamento di una «parte importante di montagna». L’autostrada era stata riaperta il 29, ma oggi è scattata ...

Viadotto A6 - il pilone crollato era il più a rischio ma non era stato rinforzato : Era il più esposto a eventuali frane, il pilone della Torino-Savona travolto dai detriti e crollato domenica 24 novembre. Ma, quando si fecero i lavori al Viadotto Madonna del Monte, si decise di rinforzare solo quello che ora è rimasto in piedi. Si indaga sulle responsabilità dei gestori che si sono succeduti: Autostrade e gruppo Gavio

Daniele Cassol - l'eroe del Viadotto crollato : «Sembrava un film. Ho fermato un pullman pieno di gente» : «Ancora non so come ho fatto a fermarmi, sono salvo per miracolo. Ho ancora impresse le immagini del ponte Morandi, ho pensato al peggio, se non fossi riuscito a fermarmi prima... Un conto...

Viadotto crollato - il racconto del vigilante arrivato a pochi metri dal baratro : “Sono sceso dall’auto e ho bloccato il traffico” : Ringraziamenti pubblici da parte del governatore ligure Giovanni Toti e dei sindaci della provincia di Savona per Daniele Cassol, 56 anni, il vigilante che dopo esser riuscito a fermarsi a pochi metri dall’orlo del baratro creato dal crollo del Viadotto sulla A6 Torino-Savona, ha bloccato il traffico autostradale, compreso un pullman con decine di persone a bordo. “Quando sono arrivato c’era una macchina ferma sull’orlo ...

Viadotto crollato - Costa : qui nessuno al sicuro - il Parlamento riapra i cantieri : «Adesso però apriamo i cantieri, la messa in sicurezza del territorio non può più aspettare. Lo dobbiamo alle vittime delle tragedie causate negli ultimi anni dagli effetti...

Viadotto crollato - il vigilante eroe : sono andato incontro alle auto urlando : fermatevi : «È franata la terra», dice l'eroe di questo pomeriggio da incubo che ha portato al crollo del tratto del Viadotto dell'autostrada A6, Torino-Savona, all'altezza Madonna...

Maltempo - il Viadotto dell’A6 Torino Savona non è crollato : l’ha travolto una frana enorme [FOTO e VIDEO SHOCK] : Non è crollato il viadotto dell’Autostrada Torino-Savona, l’A6, dove ieri s’è temuto il peggio. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma è importante specificare come non ci sia stato alcun crollo strutturale ma una frana, enorme, che ha travolto la struttura dell’autostrada. Nella zona durante il weekend si sono verificate piogge alluvionali (oltre 500mm di precipitazione nell’arco di 48 ore), tanto che tra ...