Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 19:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA OTTAVIA E PISANA E A SEGUIRE TRA LAURENTINA E BUFALOTTA MENTRE IN INTERNA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA FLAMINIA E NOMENTANA E A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA A24 E BOCCEA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 19:05 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO A CAUSA ANCHE DEL MALTEMPO SUL RACCORDO,IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E NOMENTANA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA BUFALOTTA E NOMENTANA E A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA TIBURTINA E AURELIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24,CODE TRA PORTONACCIO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 18:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO,IN ESTERNA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA Roma FIUMICINO E LAURENTINA MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TUSCOLANA E A SEGUIRE TRA Roma FIUMICINO E AURELIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24,CODE IN AUMENTO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 18:05 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO,IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E A 24 SUL TRATTO URBANO DELL’A24,CODE PER TRAFFICO INTENSO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 17:35 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO,IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E A 24 SUL TRATTO URBANO DELL’A24,CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO DISAGI SU VIA TIBURTINA, TRA TIVOLI E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 17:05 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO,IN ESTERNA CODE A CAUSA DI INCIDENTE TRA COLOMBO E ARDEATINA E A SEGUIRE CODE TRA APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E A 24 SUL TRATTO URBANO DELL’A24,TRAFFICO IN MIGLIORAMENTO,PERMANE QUALCHE RALLENTAMENTO TRA TOGLIATTI E TOR ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 16:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INZIAMO CON IL RACCORDO,RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E FLAMINIA E A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E PRENESTINA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24,CODE TRA TORGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 15:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD SU VIA CASSIA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI POGGIO DELL’ELLERA IN DIREZIONE DI VITERBO SU VIA PONTINA CODE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 2 DICEMBRE 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO IN VIA DEI CASTELLI RomaNI, ALL’ALTEZZA DI POMEZIA E SULLA CASSIA TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 2 DICEMBRE 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SI STA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SUL RACCORDO DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA DIVERSI PROBLEMI, RESTA QUALCHE RALELNTAMENTO IN ESTERNA TRA CASILINA E PRENESTINA. SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO Roma. RICORDIAMO CHE A SEGUITO DI UNA FRANA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 2 DICEMBRE 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN APERTURA IL RACCORDO, A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO IN ESTERNA TRA TUSCOLANA E PRENSSTINA. RESTANDO IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA SALARIA E CASSIA BIS SULLA Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 2 DICEMBRE 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PISANA E PONTINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 2 DICEMBRE 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RISULTA PARTICOLARMENTE INTENSO IN QUESTE ORE; NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PISANA E PONTINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 2 DICEMBRE 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SULL’A1 FIRENZE Roma è STATAO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA ORVIETO E ATTAGLIANO VERSO Roma, TRAFFICO REGOLARE. RIMOSSO L’INCIDENTE CHE SULLA FLAMINIA TRA QUARTICCIOLO E PRIMA PORTA VERSO LA CAPITALE, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. PROSEGUENDO PIU’ AVANTI CODE PER TRAFFICO DAL RACCORDO A VIA ...