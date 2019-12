Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 2 DICEMBRE 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RISULTA PARTICOLARMENTE INTENSO IN QUESTE ORE; NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PISANA E PONTINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 2 DICEMBRE 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SULL’A1 FIRENZE Roma è STATAO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA ORVIETO E ATTAGLIANO VERSO Roma, TRAFFICO REGOLARE. RIMOSSO L’INCIDENTE CHE SULLA FLAMINIA TRA QUARTICCIOLO E PRIMA PORTA VERSO LA CAPITALE, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. PROSEGUENDO PIU’ AVANTI CODE PER TRAFFICO DAL RACCORDO A VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 2 DICEMBRE 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN APERTURA L’A1 FIRENZE- Roma, PER UN INCIDENTE TROVIAMO CODE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE DI Roma. SEMPRE PER INCIDENTE CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA QUARTICCIOLO E PRIMA PORTA VERSO LA CAPITALE. PROSEGUENDO PIU’ AVANTI CODE PER TRAFFICO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 2 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN APERTURA L’A1 FIRENZE- Roma, PER UN INCIDENTE TROVIAMO CODE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE DI Roma. SEMPRE PER INCIDENTE CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA QUARTICCIOLO E PRIMA PORTA VERSO LA CAPITALE. PROSEGUENDO PIU’ AVANTI CODE PER TRAFFICO DAL RACCORDO A VIA DEI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 1 DICEMBRE 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA E’ STATO RISOLTO IL GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE PIGNETO, IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI; E VENIAMO AL TRAFFICO: UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE SULLA CASSIA VEIENTANA; AL MOMENTO CI SONO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 1 DICEMBRE 2019 ORE 18.50 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA CAUSA GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE PIGNETO; E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA FLAMINIA E Roma TERAMO; SULLA STESSA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 1 DICEMBRE 2019 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO INCOLONNAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, DA VIA FIORENTINI FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 1 DICEMBRE 2019 ORE 17.20 FEDERICO ASCANI BUONASERA BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A NORD DELLA CAPITALE, SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E VIA DI SANTA CORNELIA IN DIREZIONE FORMELLO SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma SUD RIMANIAMO SULLA DIRAMAZINE SUD DOVE CI SONO CODE TRA TOR VERGATA E RACCORDO IN ENTRATA SULLA PONTINA CI SONO CODE PER LAVORI TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 1 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO MENTRE SULLA PONTINA CI SONO CODE PER LAVORI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECICIMA NELLE DUE DIREZIONI RICORDIAMO POI CHE RESTA CHIUSA A NORD DELLA PROVINCIA DI Roma, LA SP SETTEVENEPALO A CAUSA DI SMOTTAMENTO IN LOCALITA’ CERVETERI NEI DUE SENSI DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 1 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA PONTINA PER LAVORI TRA MONTEDORO E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma A NORD DELLA CAPITALE RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO, CAUSA SMOTTAMENTO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE IN LOCALITA’ ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 1 DICEMBRE 2019 ORE 13.20 MANUELA CIAMPI BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLO SVINCOLO DELL’USCITA CASILINA ALLO SVINOLO DELL’USCITA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA RESTANDO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO DALLO SVINCOLO LAURENTINA A SVINCOLO ARDEATINA RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 4SETTEVENE PALO A CAUSA SMOTTAMENTO TRA VIA DI SAN PAOLO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 1 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 MANUELA CIAMPI ANCORA BUONA DOMENICA BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA PONTINA DOVE TROVIAMO CODE DA SPINACETO A CASTEL RomaNO IN DIREZIONE LATINA SULLA VIA APPIA SI RALLENTA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE, GENZANO DI Roma, VELLETRI E CISTERNA DI LATINA NELLE DUE DIREZIONI SU VIA CASILINA CIRCOLazioNE LENTA TRA BORGHESIANA E PANTANO NEI DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 1 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 MANUELA CIAMPI ECCOCI ANCORA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA TROVIAMO CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA SI RALLENTA SULLA CASSIA BIS TRA MONTEROSI E SUTRI IN DIREZIONE DI CAPRANICA DISAGI SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI TIVOLI TERME E VILLANOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA E STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 1 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 MANUELA CIAMPI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA A1 FIRENZE Roma ALL’ALTEZZA DEL BIVIO TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E FIANO RomaNO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 4 SETTEVENE PALO A CAUSA SMOTTAMENTO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE IN LOCALITA’ CERVETERI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI FINO A DATA DA DESTINARSI A Roma ...