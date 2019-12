Venezia : acqua alta - operativi da oggi sportelli per richiesta contributi : Venezia, 2 dic. (Adnkronos) – Prima giornata di operatività degli sportelli del Commissario straordinario, diffusi su tutto il territorio comunale, per fornire assistenza e compilare i moduli online per conto di cittadini, associazioni senza scopo di lucro, Enti e imprese che devono presentare la richiesta di contributo per i danni subiti a causa della marea eccezionale del 12 novembre scorso. Alle ore 16 erano già state raccolte 300 ...

Acqua alta a Venezia : vigili del fuoco trovano edicola in fondo canale della Giudecca : I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno ritrovato nel canale della Giudecca a Venezia l’edicola delle Zattere, sradicata dal vento nella notte dell’Acqua alta tra il 12 e il 13 novembre e scomparsa in laguna. I sommozzatori hanno individuato questa mattina con un sonar l’edicola in prossimità dell’imbarcadero dei mezzi pubblici ad una ventina di metri circa da dove era posizionata. I sommozzatori si sono immersi per una ...

Venezia - tra acqua alta e referendum : ecco perché si vuole separare da Mestre : Domenica 1 dicembre si vota a Venezia per il referendum consultivo, che potrebbe determinare la divisione della città in due comuni: da una parte la Venezia lagunare, dall'altra Mestre. A favore del 'sì', e quindi per la separazione, si schierano lo scrittore Antonio Scurati e Beppe Grillo. Per il 'no' si sono spesi Massimo Cacciari, il sindaco Brugnaro, gran parte del Pd e della sinistra. Il governatore Zaia non ha voluto prendere ...

Acqua alta Venezia : raccolti 541mila euro con il numero solidale 45500 : Grazie al numero solidale 45500 attivato per sostenere la città di Venezia sono state raccolte finora donazioni pari a 540.946 euro. I fondi raccolti saranno trasferiti dagli operatori, senza alcun ricarico, al Dipartimento della Protezione Civile. Per donare c’è tempo fino al 14 dicembre, inviando un sms solidale o effettuando una chiamata da rete fissa al 45500 attraverso i gestori telefonici che hanno aderito ...

Venezia : nuova acqua alta oggi - picco massimo a 114 cm : Venezia, 28 nov. (Adnkronos) - nuova acqua alta stamane a Venezia. Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile – Direzione Polizia locale del Comune di Venezia segnala che la marea ha raggiunto un massimo di 114cm alle ore 10.50 a Punta della Salute Canal Grande, 114cm a Burano

Acqua alta a Venezia : picco di marea a 115 cm - allagato il 20% della città lagunare : Come previsto, l’Acqua alta è tornata ad allagare Venezia: il picco di marea si è fermato a 115 cm a Punta della Salute alle 10:40, allagando il 20% della città. Il centro Maree del Comune di Venezia prevede nuovi picchi, di 100 cm alle 00:25 e 105 cm alle 11:15. L'articolo Acqua alta a Venezia: picco di marea a 115 cm, allagato il 20% della città lagunare sembra essere il primo su Meteo Web.

Torna acqua alta a Venezia. L’Europa - non c’e’ piu’ tempo : E' passata l'emergenza, ma Venezia non e' ancora uscita dal tunnel dell'acqua alta di questo anomalo autunno 2019. Mentre il Governo ha stanziato i primi aiuti, e il Comune si appresta a ricevere i moduli di privati e aziende con la richiesta danni per l''ondata' del 12 novembre, la citta' e' stata sommersa anche oggi da una marea di 121 centimetri sul medio mare (28% del suolo allagato). E le previsioni non sono buone: il fenomeno si ripetera' ...

Il Parlamento Europeo dice sì alla Commissione. Von der Leyen : «La mia Europa difenderà l’ambiente - Venezia sott’acqua è questione vitale» : E Gentiloni: «Sarà buon inizio, moderatamente ottimista». Hanno votato contro Piernicola Pedicini e Ignazio Corrao dei 5 Stelle, astenute Eleonora Evi e Rosa D’Amato

Maltempo : a Venezia l'acqua alta oggi e domani : Venezia, 27 nov. (Adnkronos) - A Venezia stamattina è tornata l'acqua alta. Secondo il Centro Previsioni del Comune, l'alta marea è arrivata in mattinata a quota 121 centimetri, allagando così il 30 per cento del centro storico. E le previsioni indicano per questa sera alle 23,45 un'acqua alta a 105

Maltempo a Venezia - ancora acqua alta fino a domani : stamattina si è allagata parte del centro storico : A Venezia stamattina è tornata l’acqua alta. Secondo il centro Previsioni del Comune, l’alta marea è arrivata in mattinata a quota 121 centimetri, allagando così il 30 per cento del centro storico. E le previsioni indicano per questa sera alle 23,45 un’acqua alta a 105 cm, e anche per domani mattina è prevista un’acqua alta a 130 cm alle 10,45. L'articolo Maltempo a Venezia, ancora acqua alta fino a domani: stamattina si ...

Le priorità di Von der Leyen - clima sul podio : “Venezia è sott’acqua - non può essere altrimenti” : "Proteggere il nostro clima è una sfida esistenziale per noi e per tutto il mondo: come può essere altrimenti quando Venezia è sott’acqua?": con queste parole Ursula von der Leyen ha definito le priorità della sua Commissione, su cui oggi si esprimerà il Parlamento europeo. Ma l'emergenza ambientale non è stata l'unico riferimento all'Italia: si è parlato del nostro Paese anche in merito alla nomina di Paolo Gentiloni e alla crisi ...

L’Art Bonus finanzierà il restauro delle chiese di Venezia e Matera danneggiate dall’acqua : L'emendamento con cui si allarga la platea dei beneficiari possibili dell'Art Bonus è in discussione in Parlamento: in pratica si tratta di estendere anche a beni ecclesiastici, come le chiese di Venezia e Matera danneggiate da acqua e fango, la possibilità di usare i fondi messi a disposizione dal mecenatismo culturale.Continua a leggere