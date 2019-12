Van Dijk Juventus | rivelazione dalla Spagna | bianconeri forti sul difensore!

Pallone d’Oro - oggi la premiazione : 6° titolo per Messi? Beffati Van Dijk - Salah e Ronaldo : Pallone D’ORO 2019- Secondo quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni e prime anticipazioni, Lione Messi avrebbe vinto il suo 6° Pallone d’Oro dinanzi a Van Dijk e Salah. Solo 4° Cristiano Ronaldo, ma stasera arriverà l’annuncio ufficiale durante la premiazione. Ronaldo, dal canto suo, potrebbe disertare nuovamente la cerimonia di premiazione e presentarsi invece al Gran […] L'articolo Pallone d’Oro, oggi la ...

Calciomercato Juve - in bilico il rinnovo di Van Dijk con il Liverpool : Paratici monitora : Arrivano indiscrezioni davvero molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Virgil Van Dijk, al momento considerato dagli esperti il più forte difensore centrale al mondo. Come riportano la stampa spagnola e quella britannica, il giocatore della nazionale "orange" non ha ancora trovato il rinnovo del contratto con il Liverpool, club che ha condotto alla conquista della Champions League ...

Van Dijk : “Mertens fa fallo su di me. L’arbitro non era al meglio stasera - evidentemente” : Il difensore del Liverpool Virgil van Dijk ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media inglesi dopo il pareggio con il Napoli ad Anfield. Van Dijk ha parlato delle proteste dei Reds sul gol del Napoli: “Sono andato giù per un motivo: volevo prendere la palla ma non ci sono riuscito. Secondo me Mertens fa fallo su di me. L’arbitro non era al meglio stasera, evidentemente. Non abbiamo paura. La stagione è ancora lunga. Dobbiamo andare ...

Goal 50 : vince Virgil Van Dijk - ma per la prima volta vengono premiate anche 25 donne : Virgil van DijkCrystal Dunn e Abby DahlkemperDusan TadicEwa PajorRobert LewandowskiBernardo SilvaLucy Bronze AwardKylian MbappéPernille HarderRaheem SterlingRoberto FirminoEllen WhiteAndrew RobertsonSadio ManeTrent Alexander-ArnoldVivianne Miedema e Daniele van de DonkAlisson Becker Sergio AgueroQualcosa (finalmente) è cambiato. La prestigiosa classifica Goal 50, che da sempre ha visto protagonisti i migliori 50 calciatori uomini al mondo negli ...

Goal 50 - vince Van Dijk : premiate anche 25 donne : Goal 50 premio donne. Goal 50 cambia volto e per la prima volta nella storia della prestigiosa classifica, che da sempre ha visto protagonisti i migliori 50 calciatori uomini, quest’anno il riconoscimento va ai 25 calciatori e le migliori 25 calciatrici del mondo negli ultimi 12 mesi. Ad aggiudicarsi il primo posto nella lista “rosa” […] L'articolo Goal 50, vince Van Dijk: premiate anche 25 donne è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Pallone d’oro 2019 - i favoriti : Cristiano Ronaldo in pole-position? Van Dijk e Salah sperano - Messi più lontano : Si rincorrono le voci ed i pronostici sul nome del prossimo vincitore del Pallone d’Oro FIFA: il favorito alla successione del croato Luka Modric, che non difenderà il titolo, non essendo stato inserito nella rosa dei 30 calciatori ancora in lizza per il riconoscimento per la stagione 2019, sembra essere cambiato nelle ultime ore. Un’indiscrezione del “Corriere dello Sport” indica in Cristiano Ronaldo il nuovo favorito ...

Juventus - Ronaldo supera Van Dijk : 6° Pallone d’Oro più vicino - i dettagli! : Pallone D’ORO Ronaldo- Cristiano Ronaldo si avvicina al suo 6° Pallone D’Oro. Di fatto, come evidenziato dai colleghi del “Corriere della Sera“, e come riportato dai bookmakers, l’attaccante portoghese, attualmente, avrebbe superato Van Dijk per quel che riguarda la classifica parziale del Pallone d’Oro. Un sorpasso deciso, ma attenzione al prossimo mese e ai possibili […] L'articolo Juventus, Ronaldo ...

Pallone d’Oro : Cristiano Ronaldo ci crede - Van Dijk di più (ma Messi non molla) : MANE'STRETTA DI MANOTRE FAVORITICR7 PUNTA AL 6°SORPRESA OLANDESE?Cristiano CI credeDE LIGTCR7 SCATTAMessiHAZARD E BALEALISSONFIRMINOKOULIBALYCristiano Ronaldo a caccia del sesto «Pallone d’Oro». Per staccare l’eterno rivale Leo Messi (fresco vincitore del «Fifa The Best» e fermo a cinque vittorie), per entrare nella leggenda e non uscirci mai più. Ma non sarà facile. Perché questo potrebbe essere l’anno di una sorpresa. A contendere il premio a ...

Pallone d’Oro 2019 – La lista dei 30 finalisti : Van Dijk insidia Cristiano Ronaldo e Leo Messi [LIVE] : Resa nota la lista dei 30 finalisti per la corsa al Pallone d’Oro 2019: Virgil Van Dijk è il principale ostacolo della coppia Cristiano Ronaldo-Leo Messi Nella serata odierna France Football sta rendendo noti i 30 nomi in lizza per la vittoria del Pallone d’Oro 2019. Le maggiori chance di vittoria sono della coppia Cristiano Ronaldo-Leo Messi, entrambi a caccia del sesto trofeo, ma con l’argentino in leggero vantaggio ...