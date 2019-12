Uomini e Donne | anticipazioni puntata di oggi 2 dicembre | la scelta di Giulia

Uomini e Donne Beatrice Valli incinta? Lo spoiler di Giada Pezzaioli - gossip : Uomini e Donne, Beatrice Valli incinta? Marco Fantini da brividi e lo spoiler (involontario?) di Giada Pezzaioli (fidanzata di Giovanni Conversano), il gossip Giada Pezzaioli, ma che cosa combini? La fidanzata di Giovanni Conversano si è resa protagonista, con ogni probabilità involontariamente, di uno spoiler sulla presunta gravidanza di Beatrice Valli. Ma procediamo con ordine: […] L'articolo Uomini e Donne Beatrice Valli incinta? Lo ...

Giulia Quattrociocche la scelta | Anticipazioni Uomini e Donne 2 dicembre : Giulia Quattrociocche la scelta, nelle Anticipazioni di Uomini e Donne del 2 dicembre cosa vedremo andare in onda? Domani 2 dicembre 2019, vedremo andare in onda il trono classico, nello specifico la scelta di Giulia Quattrociocche. Giulia sul trono da settembre, ha intrapreso fin dall’inizio un percorso lineare e pulito anche se a detta di […] L'articolo Giulia Quattrociocche la scelta | Anticipazioni Uomini e Donne 2 dicembre ...

Tina Cipollari crolla in studio | Uomini e Donne diventa noioso : Tina Cipollari crolla in studio durante la puntata di Uomini e Donne che sembra essere proprio diventato noioso, cosa avrà combinato l’opinionista? L’opinionista Tina Cipollari ci delizia ormai da anni con frasi, offese e scherzi che hanno compre protagonisti moltissimi volti di Uomini e Donne, come ad esempio Gemma Galgani. Questa volta però, lo scherzo […] L'articolo Tina Cipollari crolla in studio | Uomini e Donne diventa ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over : Ida e Riccardo Si Sposano! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over: colpo di scena! Riccardo Guarnieri chiede ad Ida Platano di diventare sua moglie. In studio, Sossio Aruta ed Ursula Bennardo. Gemma galgani e Juan Luis si commuovono insieme! Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over: fiori d’arancio in studio. Riccardo Guarnieri fa la proposta di matrimonio ad Ida Platano. Gemma Galgani e Juan Luis si commuovono insieme. Tina Cipollari dispettosa con la dama ...

“Adesso decidi!”. Uomini e Donne - tutti contro Armando Incarnato : il cavaliere nella bufera : Non è piaciuto il modo in cui Armando Incarnato sta gestendo la sua esperienza a Uomini e Donne. Sui social sono molti ad attaccarlo chiedendogli maggiore chiarezza, come, nei mesi scorsi, aveva già fatto Gianni Sperti. Sin dall’inizio della nuova stagione, il cavaliere sta sentendo e frequentando la wedding planner Veronica Ursida e finalmente c’è stato un bacio! Nelle scorse settimane si è discusso molto di questo famoso bacio che lei non ...

Giorgio Manetti si svela : la convivenza con Caterina - il lavoro e la nuova vita dopo Uomini e Donne : Giorgio Manetti parla della sua nuova vita a Firenze dopo la fine del suo percorso al Trono Over di Uomini e Donne Si torna a parlare di Giorgio Manetti, ex cavaliere al Trono Over di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La vita di Manetti è cambiata dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, ad oggi è molto felice insieme alla compagna Caterina. Intervistato da Uomini e Donne Magazine ha fatto sapere che i due ...

Uomini e Donne - registrazione 27 novembre : la Burchielli in crisi per Alessandro Zarino : Proseguono le vicende del trono classico di Uomini e Donne e proprio mercoledì 27 novembre è stata registrata una nuova puntata, che andrà in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni del portale "Il Vicolo delle News", raccontano che una delle protagoniste assolute è stata Veronica Burchielli. La ragazza, nel corso dell'ultima registrazione, ha ammesso di non avere la testa ancora completamente libera: nonostante il ...

Uomini e Donne - Samuel Baiocchi svela : “Anna Tedesco mi ha deluso” : Samuel Baiocchi del Trono Over si sfoga su Anna Tedesco: “Mi ha deluso” Al Trono Over di certo non ci si annoia. E chissà che dalla prossima stagione Maria De Filippi non pensi di scorporare il Trono Classico rendendolo a tutti gli effetti un ‘Over’ più giovane. In attesa di vedere che fine faranno gli ormai stancanti tronisti, le dame e i cavalieri continuano ad appassionare milioni di telespettatori. In una recente ...

Uomini e Donne - Giulio Raselli svela : “Non sono ancora pronto a fare la mia scelta” : Ecco perché Giulio Raselli non è ancora pronto per la scelta al Trono Classico di Uomini e Donne Giulio Raselli è tornato a parlare del suo percorso al Trono Classico di Uomini e Donne in un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne. Il tronista ha ammesso che al momento non si trova in una situazione semplice, ma sa chi sono le persone con cui si sta relazionando. Ad oggi le piccole cose non gli bastano più, ha bisogno di ...

