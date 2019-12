Università Siena | il docente Castrucci twitta a favore di Hitler | annunciati provvedimenti

Blastingnews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Il professore Emanueledell'diha espresso su Twitter delle opinioni antisemite. Il caso è subito stato messo all'attenzione del rettore che, in un primo momento ha difeso ildefinendo i suoi post come opinioni personali, ma poi ha condannato fortemente il gesto definendo vergognoso, annunciando. Opinioni antisemite per undell'di: su Twitter si scatena la polemica Ildell'di, il 30 novembre scorso, hato una foto diaccompagnata da un'affermazione che difendeva il suo operato: "Ho combattuto i veri mostri che oggi vi governano". La reazione degli utenti è stata immediata, sia per la gravità dell'affermazione e sia perché proveniva da un professore universitario di Filosofia del diritto e Filosofia politica. Il tweet in questione non è l'unico caso in cui il professor ...

ilpost : All'Università di Siena c'è un docente di di filosofia del diritto e filosofia politica che scrive su Twitter messa… - nzingaretti : Quello che è successo a #Siena è gravissimo. Il #negazionismo e il #fascismo non devono trovare e non troveranno ma… - davidallegranti : Professor Emanuele Castrucci, ordinario di filosofia del diritto all'Università di Siena. Io boh -