Ungheria | Orban vieta la diffusione di report di Amnesty International e Human Rights

(Di lunedì 2 dicembre 2019)to diffondere i comunicati e dichiarazioni diWatch.to anche diffondere senza il consenso del governo centraleinternazionali o dossier come quello della Anti-defamation League – che dà conto del crescente antisemitismo in, Polonia e Ucraina – o quello dell’Onu sul trattamento riservato ai figli dei migranti. Silenzio anche sulle proteste in Russia, i preti pedofili, la democrazia e libertà dei media. Succede nell’di Viktor, finita da tempo anche nel mirino dell’Unione europea per le violazioni dello stato di diritto, che dalla sua elezione nel 2010 ha progressivamente ridotto la libertà di stampa di giornali, tv e radio, fino ad arrivare alla censura deliberata dalla sua maggioranza. Il 1 dicembre il quotidiano magiaro Nepszava ha dato conto del divieto stabilito ...

