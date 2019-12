Una Vita anticipazioni | TELMO e LUCIA si baciano ma…

Una Vita Anticipazioni Spagnole : un nuovo personaggio nel Cast fisso della soap : Spoiler rivelano che presto un personaggio marginale misteriosamente scomparso dalle trame, tornerà presto ad Acacias con un ruolo da protagonista....

Una Vita - trame Spagna : Santiago vede Felipe dichiarare a Marcia di amarla : Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera che ha raggiunto da poco i 1000 episodi in Spagna. Le trame delle puntate spagnole in onda dal 2 al 5 dicembre su La 1, rivelano che Santiago scoprirà che Felipe Alvarez Hermoso prova ancora dei sentimenti per Marcia. Genoveva Salmeron, invece, stringerà un accordo con Javier Velasco mentre Ursula Dicenta tornerà ad Acacias 38. Una Vita: Felipe trascura Genoveva Incredibili novità ...

Una Vita - anticipazioni puntata di martedì 3 dicembre : Raul rischia di morire : Appuntamento del martedì della soap opera spagnola di Canale 5 Ben ritrovati con nuovo appuntamento dedicato alla soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita. La seguitissima soap opera ambientata ad Acacias, sembra proprio che per il momento non andrà in onda in prime time. Cosa vedremo nel prossimo episodio che andrà in onda dopodomani […] L'articolo Una Vita, anticipazioni puntata di martedì 3 dicembre: Raul rischia di morire proviene da ...

Una Vita Anticipazioni 3 dicembre 2019 : Telmo avverte Lucia - Samuel ha... : Telmo si presenta a casa Alday per accusare Samuel di avere ingannato ancora Lucia con delle opere false.

Una Vita trame spagnole 16-22 dicembre : Celia si ammala - Lolita tradisce Antonito : Le puntate di Una Vita che andranno in onda nelle prossime settimane in Spagna saranno davvero ricche di colpi di scena: nel corso della settimana che terminerà domenica 22 dicembre vedremo ad esempio che ci saranno gravi problemi di salute di per Celia, in quanto la donna contrarrà una malattia molto contagiosa che potrebbe persino causarne la morte. La notizia, ovviamente, spiazzerà Felipe, Lucia e tutte le persone che la amano. Le sorprese, ...

Una Vita - spoiler spagnoli : l'Alvarez Hermoso e Marcia sorpresi insieme da Santiago : Continuano a regalare momenti emozionanti e numerosi colpi di scena, le trame della telenovela di origini iberiche Una Vita. Nelle puntate che verranno trasmesse sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana appena cominciata, Santiago perderà le staffe non appena scoprirà il tradimento della moglie Marcia. Nello specifico quest’ultima dopo aver trovato un nuovo lavoro, verrà sorpresa dal marito in compagnia del suo ex amante Felipe ...

Una Vita anticipazioni - Flora in pericolo : Inigo perde La Deliciosa : anticipazioni Una Vita: Inigo costretto a prendere una decisione importante per salvare Flora Le anticipazioni di Una Vita vedono Inigo e Flora in serie difficoltà. Il tutto accade quando il Barbosa fa la conoscenza di Tito, un giovane pugile su cui inizia a scommettere. Ricordiamo che il proprietario de La Deliciosa inizia a dedicarsi alla […] L'articolo Una Vita anticipazioni, Flora in pericolo: Inigo perde La Deliciosa proviene da ...

QUESTA SETTIMANA a Una Vita - le anticipazioni fino al 6 dicembre : Su Canale 5 comincia una nuova SETTIMANA con la soap Una VITA. Riepiloghiamo le anticipazioni su quel che accadrà nella telenovela spagnola fino a venerdì 6 dicembre 2019: Javier minaccia Carmen di farle del male se non gli consentirà di rubare in casa Alday. Telmo, approfittando dell’assenza di Samuel, mette in guardia Lucia. Samuel ha acquistato diverse opere d’arte che intende far restaurare a Lucia, ma Telmo sostiene che siano ...

Una Vita Trame dal 2 all'8 dicembre 2019 : Javier spara a Raul - il ragazzo rischia! : Le anticipazioni della soap per la prima settimana di dicembre rivelano che il povero Raul rischierà la Vita per difendere Carmen da suo padre Javier. Intanto un'epidemia minaccia Acacias...

Una Vita anticipazioni 3 dicembre 2019 : per Telmo le opere di Samuel sono false : Nella puntata di Una vita, in onda martedì 3 dicembre 2019 su Canale 5, Samuel è tornato da Lucia con molti quadri ma per Telmo sono tutti falsi: anticipazioni. Una vita torna con la puntata di martedì 3 dicembre 2019 e le anticipazioni ci riportano nella faida tra Samuel e Telmo per conquistare la fiducia di Lucia. Samuel, come promesso, è tornato dal suo viaggio portando con sè molte opere d'arte da far restaurare a Lucia ma Telmo la mette in ...

Una Vita spoiler spagnoli : Ramon si sposa e svela la verità sulla morte di Celia : Quello a cui stanno assistendo i telespettatori spagnoli della soap opera Una Vita ha dell’incredibile, dagli spoiler iberici, infatti, sono trapelati dei colpi di scena inaspettati. Innanzitutto, è opportuno chiarire che all’interno della soap ci sarà un salto temporale di ben 10 anni. Trascorso tale periodo, molte dinamiche risulteranno completamente diverse. A seguito della morte […] L'articolo Una Vita spoiler spagnoli: ...

Una Vita anticipazioni dal 2 all'8 dicembre 2019 : Raul scopre la verità su Javier : Nelle puntate di Una vita in onda da lunedì 2 dicembre a domenica 8 dicembre 2019 su Canale 5, Raul scopre la verità sul contro del padre, Javier, e Samuel viene smascherato da Telmo: anticipazioni. Una vita torna per una nuova settimana, dal 2 all'8 dicembre 2019 e le anticipazioni sono foriere di rivelazioni, per Raul sul conto del padre, quanto per Lucia sul conto di Samuel. anticipazioni di lunedì 2 dicembre 2019: A Javier non bastano le 25 ...

Una Vita - anticipazioni spagnole 2-5 dicembre : Felipe rinnova il suo amore per Marcia : Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate spagnole di inizio dicembre si concentrano ancora sulla difficile situazione di Felipe dopo la scoperta della gravidanza di Genoveva. Sebbene la sua compagna abbia precisato di dover attendere ancora qualche giorno per esserne certa, l'avvocato non appare intenzionato a dedicarsi completamente a lei, finendo per rinnovare il suo interesse per Marcia. Notando l'insofferenza della brasiliana, ...