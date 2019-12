Un terremoto scuote la Germania e potrebbe bloccare il Mes

terremoto Albania - nuova scossa di magnitudo 5.6 scuote Tirana : avvertita anche in Puglia : nuova forte scossa di Terremoto scuote l' Albania : il sisma di magnitudo 5.6 è stato registrato ad una quarantina di chilometri dalla capitale Tirana . L'epicentro è nell'Adriatico. il ministero della Difesa ha annunciato che le operazioni di soccorso sono momentaneamente sospese. avvertita anche in Puglia .Continua a leggere

Potente terremoto scuote l’Iran - almeno 6 morti : Sale il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il nordovest dell'Iran. Sono almeno 6 i morti e oltre 300 i feriti in seguito al sisma che ha colpito la zona di Mianeh, nel nord-ovest dell'Iran. La terra ha tremato a lungo, con magnitudo 5.9, e ipocentro a 2 chilometri di profondità. Il terremoto ha raso al suolo quattro villaggi. Si contano frane in almeno nove zone dell'area. Numerose le persone rimaste in strada per paura di nuove ...